Suriyeliler, Baas Rejiminin Devrilmesini Türkiye'de Coşkuyla Kutladı

Bağlılık ve Sevinç: Suriyelilerden Coşkulu Kutlama

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası Türkiye'nin Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinde yaşayan Suriyeliler, büyük bir sevinçle kutlamalar gerçekleştirdi. Suriyeliler, bu tarihi anı birlikte paylaşmak için toplandı.

Kilis'te Kutlama

Kilis'te, kent meydanında toplanan Suriyeliler, Türk ve Suriye bayrakları ile rejimin çöküşünü kutladı. "Baas rejimini eleştiren sloganlar atan” halk, araçlarla kent merkezinde konvoy yaparak sevinçlerini gösterdi.

Kutlamalara katılan Busra Zakkur, 13 yıl önce Türkiye'ye geldiğini hatırlatarak, “Esed gitti ve artık ülkemize dönmek istiyoruz. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum.” diyerek duygularını ifade etti.

Gaziantep Tribute

Gaziantep'teki kutlama, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ında başladı. Suriyeliler, Baas rejimi aleyhine sloganlar atarak, sık sık tekbir getirdi. Kentin çeşitli yerlerinde araçlarla konvoy oluşturan grup, yoğun güvenlik önlemleri altında coşkularını paylaştı.

Şanlıurfa'da Bir Araya Gelme

Şanlıurfa'da, Rabia Meydanı'nda sabahın erken saatlerinden itibaren toplanan Suriyeliler, rejimin devrilmesini kutladı. Türk ve Suriye bayraklarıyla zafer işareti yapan grup, araçlarıyla kent merkezinde tur attı.

Adıyaman ve Kahramanmaraş Kutlamaları

Adıyaman'daki Suriyeliler de Türk ve Suriye bayraklarıyla kutlama yaparak, havai fişeklerle mutluluklarını paylaştı. Kahramanmaraş'ta ise toplanan Suriyeliler, ellerindeki bayraklarla konvoy oluşturup, zafer turu attı. Mahmud El Hüseyin, "Bugün mutlu bir günü yaşıyoruz, Suriye kurtuldu." ifadelerini kullandı.

Başka bir katılımcı Muhammed Yasin ise, "Türkiye ve Türk milletine teşekkür ediyoruz, bizlere bunca zaman misafir ettiler. Yeniden doğduk. Bunca zamandır bu anı bekliyorduk." dedi.

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Kilis'te yaşayan Suriyeliler, kent meydanında toplanarak rejimin çöküşünü kutladı.

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Kilis'te yaşayan Suriyeliler, kent meydanında toplanarak rejimin çöküşünü kutladı.