DOLAR
35,22 -0,15%
EURO
36,78 0%
ALTIN
2.957,28 0,69%
BITCOIN
3.355.523,12 0,33%

Suriyeliler, Birlik İçin Kan Bağışında Bulundu

Şam'da Suriyeliler, huzur ve birlik temalı kan bağışı kampanyasına katıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 17:49
Suriyeliler, Birlik İçin Kan Bağışında Bulundu

Şam'da Birlik ve Huzur İçin Kan Bağışı

Suriye'nin başkenti Şam'da halk, "Suriye'nin geleceği için birlik ve huzur içinde bir yaşam" temennisiyle kan bağışı gerçekleştirdi.

Ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen Suriyeli siviller, Emevi Meydanı'nda yerel yardım kuruluşu Vatan tarafından organize edilen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterdi. Bu etkinlik, birlik ve huzur içerisinde yaşam vurgusuyla katılım sağlandı.

Katılımcıların Umut Dolu Mesajları

AA muhabirine açıklamada bulunan Deyrizorlu 36 yaşındaki Samir Ahmed, Şam'a gelerek kampanyaya iştirak ettiğini belirtti. Ahmed, Suriye'nin birlik ve beraberliği için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu kaydederek, "Biz Suriyeliler tek bir ülkeyiz, din ve ırk ayrımı yapmadan kan kardeşiyiz." dedi.

Kampanyaya katılan Lina Hücazı ise, "ayrımcılık yapanlara bir mesaj vermek" amacıyla kan bağışında bulunduğunu ifade etti. Hücazı, "El ele vererek inşa edeceğimiz Suriye'de hiç bir ayrımcılığa yer vermeden birlik ve beraberlik içerisinde olacağız." şeklinde konuştu.

Kampanya Hakkında Bilgiler

Vatan yardım kuruluşu yetkilisi Bilal El Ali, "kardeşlik sınır tanımaz" düşüncesiyle bu bağış kampanyasını başlattıklarını vurgulayarak, kampanya sayesinde Şam hastaneleri için kan topladıklarını aktardı. El Ali, bağışlanan kanların Suriye'nin ihtiyaç duyulan birçok kesimine ulaştırılacağını sözlerine ekledi.

Suriye'nin başkenti Şam'da halk, "Suriye'nin geleceği için birlik ve huzur içinde bir yaşam"...

Suriye'nin başkenti Şam'da halk, "Suriye'nin geleceği için birlik ve huzur içinde bir yaşam" temennisiyle kan bağışında bulundu. Suriyeliler, başkentteki Emevi Meydanı'nda yerel yardım kuruluşu "Vatan" tarafından organize edilen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterdi.

Suriye'nin başkenti Şam'da halk, "Suriye'nin geleceği için birlik ve huzur içinde bir yaşam"...

Suriye'nin başkenti Şam'da halk, "Suriye'nin geleceği için birlik ve huzur içinde bir yaşam" temennisiyle kan bağışında bulundu. Suriyeliler, başkentteki Emevi Meydanı'nda yerel yardım kuruluşu "Vatan" tarafından organize edilen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterdi.

İLGİLİ HABERLER

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Kızılay Elmadağ’da 'İbrahim Özdemir Sevgi Butiği' Açtı
2
Yemen'in Hudeyde Limanı ve Sana Havalimanı Yeniden Faaliyette
3
Çorum Barosu Yeni Hizmet Binasının Temeli Atıldı
4
MKE'nin Yeni Nesil Keskin Nişancı Tüfeği: MKE-408 Tanıtıldı
5
Erdoğan Balıkesir'de Konuştu: 'Baas Rejimi Düştü, Yasını Sadece Ana Muhalefet Tutuyor'
6
CHP'li Bağcıoğlu Hakkında Soruşturma Başlatıldı
7
Özgür Özel: "Suriye'nin İstikrarı İçin Avrupa Birliği ile İş Birliği Gerekiyor"

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi