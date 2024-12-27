Suriyeliler, Birlik İçin Kan Bağışında Bulundu

Şam'da Birlik ve Huzur İçin Kan Bağışı

Suriye'nin başkenti Şam'da halk, "Suriye'nin geleceği için birlik ve huzur içinde bir yaşam" temennisiyle kan bağışı gerçekleştirdi.

Ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen Suriyeli siviller, Emevi Meydanı'nda yerel yardım kuruluşu Vatan tarafından organize edilen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterdi. Bu etkinlik, birlik ve huzur içerisinde yaşam vurgusuyla katılım sağlandı.

Katılımcıların Umut Dolu Mesajları

AA muhabirine açıklamada bulunan Deyrizorlu 36 yaşındaki Samir Ahmed, Şam'a gelerek kampanyaya iştirak ettiğini belirtti. Ahmed, Suriye'nin birlik ve beraberliği için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu kaydederek, "Biz Suriyeliler tek bir ülkeyiz, din ve ırk ayrımı yapmadan kan kardeşiyiz." dedi.

Kampanyaya katılan Lina Hücazı ise, "ayrımcılık yapanlara bir mesaj vermek" amacıyla kan bağışında bulunduğunu ifade etti. Hücazı, "El ele vererek inşa edeceğimiz Suriye'de hiç bir ayrımcılığa yer vermeden birlik ve beraberlik içerisinde olacağız." şeklinde konuştu.

Kampanya Hakkında Bilgiler

Vatan yardım kuruluşu yetkilisi Bilal El Ali, "kardeşlik sınır tanımaz" düşüncesiyle bu bağış kampanyasını başlattıklarını vurgulayarak, kampanya sayesinde Şam hastaneleri için kan topladıklarını aktardı. El Ali, bağışlanan kanların Suriye'nin ihtiyaç duyulan birçok kesimine ulaştırılacağını sözlerine ekledi.

Suriye'nin başkenti Şam'da halk, "Suriye'nin geleceği için birlik ve huzur içinde bir yaşam" temennisiyle kan bağışında bulundu. Suriyeliler, başkentteki Emevi Meydanı'nda yerel yardım kuruluşu "Vatan" tarafından organize edilen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterdi.

Suriye'nin başkenti Şam'da halk, "Suriye'nin geleceği için birlik ve huzur içinde bir yaşam" temennisiyle kan bağışında bulundu. Suriyeliler, başkentteki Emevi Meydanı'nda yerel yardım kuruluşu "Vatan" tarafından organize edilen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterdi.