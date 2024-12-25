Suriyeliler Hatay'dan Ülkelerine Dönmeye Devam Ediyor

Suriyelilerin Ülkesine Dönüşü Devam Ediyor

Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçiş yapan Suriyeliler ülkelerine dönüşlerini sürdürüyor.

Suriye'deki iç savaş sonrası Türkiye’ye sığınanlar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkesine dönmek üzere Hatay'daki bu sınır kapılarını kullanıyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki Yoğunluk

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısına gelen Suriyeliler, jandarmanın düzen sağlamak adına oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sırada bekliyor. Jandarma trafik ekipleri, aileleriyle geçiş bekleyen çocuklarla yakından ilgileniyor; onlara trafik kurallarını anlatan hikayeleştirilmiş kitaplar hediye ediyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi de çıkış işlemlerine hız kazandırıyor. Gümrük işlemlerini tamamlayan Suriyeliler, Suriye'ye geçiş yapıyor.

Ülkelerine Dönmenin Mutluluğu

Ülkesine geri dönenlerden biri olan 9 yaşındaki Dibo El Hader, çok sevdiği bisikletini sürerek sınırı geçerken, 14 yaşındaki Muna Es Said kedisi "Kiraz" ile birlikte memleketi Şam'a dönüyor.

Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ve bölgede görevli ekiplere sıcak çorba ikramında bulunarak destek veriyor. Ayrıca, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de Suriyelilere eşyalarını taşıma konusunda yardımcı oluyor.

Duygusal Anlar ve Gelecek Umutları

19 yaşındaki Şehid Hac Salih, "İdlib'e gidiyoruz, çok mutluyuz, savaş bitti. Türkiye'de de çok mutlu olduk, herkese teşekkür ederiz. Dedemler bizi bekliyor, onlara kavuşacağız. Ülkeme gidip okumak istiyorum, Türkiye'de okumadım, okuyup hemşire olmak istiyorum." şeklinde duygularını dile getiriyor.

Muna Es Said de ailece Şam'a gittiklerini belirterek, "Çok heyecanlıyım, savaş bitti, artık ülkemize gidiyoruz." dedi. 9 yaşındaki Maysa Alamori ise, "Şimdi Suriye'ye gideceğiz ama Türkiye'yi ve buradaki arkadaşlarımı çok özleyeceğim." diye konuştu.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor. Ülkesine dönenlerden 9 yaşındaki Dibo El Hader çok sevdiği bisikleti ile sınırı geçti.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor. Ülkesine dönenlerden 9 yaşındaki Dibo El Hader çok sevdiği bisikleti ile sınırı geçti.