Suriyeliler Misrata ve Tacura'da Baas Rejiminin Düşüşünü Kutladı

Libya'da Tarihi Kutlamalar

Libya'nın batısındaki Misrata ve Tacura kentlerinde yaşayan Suriyeliler, 61 yıllık Baas Rejimi'nin devrilmesini büyük bir sevinçle kutladı.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, bu kutlamalar sırasında Suriyeliler, Esed rejimi'nin düşmesini coşkuyla karşıladı. Sosyal medya paylaşımlarında, kutlama yapan toplulukların tekbirlerle birlikte Suriye ve Libya bayraklarını taşıdığı görüntüler dikkat çekti.

Trablus'ta Büyük Kalabalık

Başkent Trablus'taki Şehitler Meydanı yakınında da, 8 Aralık'ta yüzlerce Suriyeli, Baas rejiminin devrilmesini kutlamak üzere toplandı. Bu coşkulu kalabalık, rejimin sona ermesini kutlayarak Türkiye ve Libya halklarına destek mesajı verdi.

Suriye'deki Gelişmeler

Öte yandan, Suriye'de, 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi önemli şehirlerde bu grupların üstünlük sağlaması dikkat çekti.

Son olarak, 7 Aralık'ta başkent Şam'a doğru ilerleyen gruplara, halk kitlelerinin de eklenmesiyle birlikte rejim, şehir ve birçok bölgede kontrolünü tamamen kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed, başkentten kaçmak zorunda kaldı.