Suriyeliler, Rejim Hapishanelerinde Kaybolanların Portrelerini Duvarlara Çiziyor

Suriyeli sanatçılar, kaybolan yakınlarını unutulmaması için duvarlara resmediyor. "Siz Bizimlesiniz" kampanyası dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 19:30
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 19:30
Suriyeliler, Rejim Hapishanelerinde Kaybolanların Portrelerini Duvarlara Çiziyor

Esed rejimi hapishanelerinde akıbeti bilinmeyen tutsakların portreleri, Suriyeli sanatçılar ve yakınları tarafından duvarlara resmediliyor. Adalet ve Güçlendirme Derneği tarafından başlatılan "Siz Bizimlesiniz" kampanyası, Suriye’nin farklı illerinde yankı buluyor.

Kayıpların Yüzleri Duvarlarda Canlanıyor

Kampanya kapsamında, ressamlar ile Şam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri bir araya gelerek, Esed rejimi hapishanelerinde kaybolanların portrelerini çiziyor. Derneğin koordinatörü Hasan Cilo, kampanyanın Şam, İdlib ve Dera şehirlerinde başladığını ve diğer illerde de devam edeceğini açıkladı. Cilo, Suriye İnsan Hakları Ağı'na göre yaklaşık 300 bin kişinin kayıp olduğunu belirterek, "Kayıpların unutulmaması için bu duvar resimleri bir hatırlatma niteliğindedir," dedi.

Sanatla Anı Yaşatmak

Etkinliğe katılan Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Aye Demir, savaş sırasında rejim tarafından hapsedilerek kaybolan kişilerin yüzlerini çizdiklerini ifade etti. "Neredeyse her ailenin bir kaybı var," diyen Demir, "Bu gerçek hepimizi derinden etkiliyor. Amcamı ve kardeşimi çiziyorum, onların anılarını ölümsüzleştirmek için. Kaybolmuş olabilirler ama her zaman kalplerimizde ve aklımızda olacaklar." şeklinde konuştu. Demir, gerçeklerin herkes tarafından bilinmesini sağlamaya ve kayıpların kamuoyunun öncelikleri arasında yer almasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini vurguladı.

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