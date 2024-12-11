Suriyeliler Türkiye'den Ülkelerine Dönmeye Başladı

Suriyelilerin Ülkesine Dönüşü Sürüyor

Türkiye'deki iç savaş döneminde ülkesinden kaçıp sığınan Suriyelilerin, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü hız kazandı. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda işlemlerini tamamlayan Suriyeliler, memleketlerine dönüş yaparken duygusal anlar yaşıyor.

Mülteciler Duygularını Paylaşıyor

Türkiye'ye 9 yıl önce sığınan Muhammet Cumiye (30), AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi çok seviyorum. Savaş bitti artık ülkemize gideceğiz. Orada ailem var, onlara kavuşacağım" dedi. Cumiye, ayrıca "Türkiye'ye teşekkür ediyorum" diyerek minnettarlığını dile getirdi.

Bir diğer mülteci Hilva Muhammet ise 13 yıl önce kocasıyla birlikte Türkiye'ye geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür eden Muhammet, "Suriye'nin Halep şehrindeki evime döneceğim için çok mutluyum. Türk halkı bize çok yardımcı oldu, Allah razı olsun onlardan. Kim ülkesine döndüğü için mutlu olmaz ki?" ifadelerini kullandı.

Bu dönüşler, bölgedeki durumun normalleşmeye başladığını gösterirken, Suriyelilerin yaşadığı duygusal anlar ve geçmişe özlem dikkat çekiyor.