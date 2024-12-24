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Suriyeliler Ülkelerine Dönerken Eşya ve Araçlarını Götürebilecek

İçişleri Bakanı Yerlikaya, dönecek Suriyelilerin Türkiye'deki eşyalarını ve araçlarını yanlarında alabileceklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 13:25
Suriyeliler Ülkelerine Dönerken Eşya ve Araçlarını Götürebilecek

Suriyeliler Eşyaları ve Araçlarıyla Ülkelerine Dönüyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'deki Suriyelilerin, ülkelerine dönecekleri süre zarfında yanlarında ev ve iş yerlerinde bulunan eşyalarını ile araçlarını götürebileceklerine dair önemli bir açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, "Bu insanlar evlerinde ne varsa yanlarında götürebilecekler. Biz, onların geri dönüşlerini kolaylaştıracak düzenlemeleri yapıyoruz." ifadelerini kullanarak, Suriyelilerin ülkesine dönmesinin önündeki engellerin kaldırıldığını belirtti.

Suriyelilere Destek Sürecek

Türk hükümeti, Suriyelilerin geri dönüşlerini desteklemek adına gerekli adımları atacak ve bu süreçte göçmenlerin ihtiyaçlarını gözeten politikaları devreye alacak.

Bu gelişme, Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüş sürecini kolaylaştırma amacını taşımakta. Suriyelilerin yurda dönüşü, hem Türk hem de Suriyeli tarafında büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Yerlikaya...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Yerlikaya, Suriyelilerin geri dönüşüne ilişkin sınır kapılarında yürütülen çalışmalar hakkında bir sunum gösterdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Yerlikaya...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Yerlikaya, Suriyelilerin geri dönüşüne ilişkin sınır kapılarında yürütülen çalışmalar hakkında bir sunum gösterdi.

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