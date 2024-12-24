Suriyelilere Veda: Eşyalar ve Araçlar Ülkeye Gidiyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'den ülkelerine dönecek Suriyelilere yönelik önemli bir açıklama yaptı. Yerlikaya, bu kişilerin Türkiye’deki ev ve iş yeri eşyalarının yanı sıra araçlarını da beraberlerinde götürebileceklerini belirtti.

Detaylar Neler?

Bakan Yerlikaya, bu uygulamanın Suriyelilerin dönüş sürecini kolaylaştıracağını ve ülkelerine dönerken yanlarında götürebilecekleri eşyaların, hayatlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olacağını ifade etti.

Bu gelişme, Türkiye'de yaşayan Suriyeli toplum için bir umut ışığı olarak görülüyor. Türkiye’nin kalıcı ve geçici misafirlik ilişkisinin nasıl şekilleneceği konusunda tartışmalar sürerken, bu adım önemli bir pozitif gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yerlikaya'nın bu açıklamasıyla birlikte, hem Suriyelilerin kendi ülkelerine dönebilme süreçleri hızlanacak hem de ülkelerine dönüşleri sırasında ihtiyaç duyacakları eşyaların taşınması kolaylaşacaktır.