Suriyelilerin Hatay'daki Sınır Kapılarından Ülkelerine Dönüşleri Devam Ediyor

Suriyelilerin Ülkelerine Dönüş Heyecanı

Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından, özellikle Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı üzerinden ülkelerine dönüşleri devam ediyor. İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından memleketlerine dönmek için bu geçiş noktalarını kullanıyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Yoğunluk

Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'na giden Suriyeliler, jandarma tarafından oluşturulan güvenlik koridorunda gümrük işlemleri için sıraya girmekte. Burada, Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçlarının da süreci hızlandırdığı gözlemleniyor. İşlemlerini tamamlayan kişiler, Suriye topraklarına geçiş yapıyor.

Yardım Kuruluşlarının Destekleri

Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, sınır noktasındaki ailelere sıcak çorba ve ikramda bulunarak destek sağlıyor. Ayrıca, jandarma ekipleri de çocuklara Türk bayrağı, dergi ve balon hediye ederek onların moralini artırıyor.

Memleket Özlemi

Cilvegözü Sınır Kapısı'na giden 23 yaşındaki Dihem Şetive, iki çocuk annesi olarak 7 yıl aradan sonra memleketi İdlib'e döneceği için heyecanlı olduğunu belirtiyor. Çocuklarının Suriye'yi hiç görmediğini ifade eden Şetive, "Memleketime döneceğim için çok heyecanlıyım. Annem, babam ve arkadaşlarım orada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Allah razı olsun. Ömrü uzun olsun inşallah," diyor.

17 yaşındaki Şadi Arvan da Türkiye'ye yıllar önce geldiğini, burada 8 yıl eğitim aldığını aktararak, "Türk vatandaşlarından Allah razı olsun. Sonunda memleketimize kavuşacağız inşallah," diye konuşuyor. Ağabeyi Abdurrahman Avran da, savaşın sona ermesiyle özlediği babasına kavuşmanın mutluluğunu paylaşıyor.

Türkiye'ye 9 yıl önce sığınan 58 yaşındaki Şadi Halid ise, beslediği 11 kuşu ile birlikte memleketi Hama'ya döneceğini dile getiriyor.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri sürüyor.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri sürüyor.