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Suriyelilerin Hatay'daki Sınır Kapılarından Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Hatay'da Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından Suriyelilerin dönüşleri sürerken, sıcak yardımlar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 13:48
Suriyelilerin Hatay'daki Sınır Kapılarından Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından ülkelerine dönüş süreci devam ediyor. Türkiye'ye iç savaş sırasında sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında memleketlerine dönmek için harekete geçti.

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gidenler, jandarma ekiplerinin düzen sağlamak amacıyla oluşturduğu koridordan geçerek gümrük işlemlerini tamamlıyorlar. Bu süreçte, kadın ve çocukların geçişine öncelik tanındığı gözlemleniyor.

5 yaşındaki Ahmed Seffad, çok sevdiği bisikletini sürerek sınırdan geçerken, görevli ekipler miniklere yakından ilgi gösteriyor. Ayrıca, Türk Kızılayı öncülüğündeki yardım kuruluşları, bölgedeki kapsamlı yardım çalışmalarıyla ailelere sıcak çorba dağıtıyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nın yanı sıra, Yayladağı ve Zeytindalı kapılarında da ülkelerine dönen Suriyeliler, eşyalarını poşetlerle ya da el arabalarıyla taşıyor. Sınır kapılarında yer alan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekleyen Mustafa Kalaha (30), 10 yıl önce Türkiye'ye sığındığını ve şimdi memleketi Lazkiye'ye dönme kararı aldığını belirtti. Kalaha, "Ülkemizde savaş bitti. Bizler ve çocuklarımız için yeni bir hayat başladı. Türkiye'de 10 sene yaşadık, çok memnunuz ve birçok arkadaş edindik ama artık vakit geldi, ülkemize gideceğiz," ifadelerini kullandı. Emine Osman da misafirperverlikleri nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır...

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır...

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

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