Suriyelilerin Hatay'daki Sınır Kapılarından Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Suriyelilerin Ülkesine Dönüşü Sürüyor

Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geri dönüş yapmak isteyen Suriyelilerin geçişleri devam ediyor. İç savaş döneminde Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından memleketlerine dönmek için bu kapıları tercih ediyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı’nda Duygusal Anlar

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, jandarma tarafından oluşturulan koridorda gümrük işlemleri için sırada bekliyor. Gümrük işlemleri sırasında çocuklara, Türk bayrağı, jandarma dergisi ve balon gibi hediyeler dağıtılıyor.

İşlemlerini tamamlayan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yaparak yeni bir hayata adım atıyor. Ayrıca, Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, bölgedeki ailelere sıcak çorba ve ikramlar sunarak destek oluyor.

Mutluluk ve Özlem Bir Arada

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda 13 yaşındaki Zehra Rukiye, 10 yılın ardından memleketi Hama'ya döneceği için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Rukiye, "Ülkeme döneceğim için çok mutluyum. 10 yıldır buradayız. Çok teşekkür ederim. Burada çok mutlu olmuştum, okulum da çok iyiydi, arkadaşlarımı da çok seviyordum; onları unutmayacağım ve özleyeceğim," diyerek duygularını aktardı.

Bir diğer 13 yaşındaki Mustafa Mali ise, ailesiyle birlikte 1 yaşında Türkiye'ye getirildiğini ifade etti. Mustafa, "Ülkeme dönmeyi çok istiyordum, çok mutluyum. Başta nenem, dayım ve akrabalarım orada. Üzgünüm, 7 yıllık arkadaşlarım var, onları bıraktım," şeklinde konuştu.

Uzun süredir görmediği babasına çiçek götüren Abdullah El Muta (10) ise ülkesine dönme fırsatı bulacağı için mutluluğunu paylaştı.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını kullanıyor. Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin kentteki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. Jandarma ekipleri, işlemleri sırada çocuklarla yakından ilgileniyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını kullanıyor. Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin kentteki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. Jandarma ekipleri, işlemleri sırada çocuklarla yakından ilgileniyor.