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Suriyelilerin Hatay'dan Ülkelerine Dönüşleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

Savaş sonrası Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüş yapıyor. Aile buluşmaları duygusal anlar yaratıyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 13:00
Suriyelilerin Hatay'dan Ülkelerine Dönüşleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

Suriyelilerin Hatay'daki Sınır Kapılarından Dönüşü Devam Ediyor

Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin sayısı artıyor. İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan bu bireyler, Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte ülkelerine dönüş yolculuklarına başladı.

Cilvegözü'nde Duygusal Anlar

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelenler, jandarma tarafından oluşturulan koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyorlar. Ülkelerine dönerken yanlarında taşıdıkları kıyafet ve eşyalarının taşınmasında İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri destek sağlıyor. Özellikle kadın ve çocuklara öncelik tanıyan jandarma ekipleri, küçüklerle yakından ilgileniyor.

12 Yıl Sonra Annesine Kavuşacak

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekleyen Huzeyfe Hac Süleyman, 12 yıl Adana'da yaşadıktan sonra Halep'e dönmek için yola çıktığını belirtti. "Annem ve arkadaşlarım beni bekliyor. Annemi 12 yıldır hiç görmüyordum, onu çok özledim," diyerek duygularını dile getirdi.

Çocukların Heyecanı

Beş yaşındaki Giyaz ve sekiz yaşındaki abisi Muhammed Haribi, ellerindeki Türk bayraklarıyla geçiş için sıra beklediklerinde ailelerinin yanı sıra oyuncaklarıyla da yolculuk etmeyi tercih ettikleri gözlemlendi. Zeynep Hafi, Türkiye'de doğup ilk kez ülkesini göreceği için heyecanlı olduğunu ifade etti.

Yardımlar ve Destek Hız Kesmeden Devam Ediyor

Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, geçiş yapan ailelere sıcak çorba ve çeşitli ikramlar dağıtırken, Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları çıkış işlemlerinin hızlanmasına yardımcı oluyor. Gümrük muhafaza ekipleri, sınır kapısındaki güvenliği sağlamak için dedektör köpek "Öfke"yi kullanıyor.

Yeni Bir Başlangıç

Necim Hafi, "Biz savaştan sonra 2 kişi olarak geldik, şimdi ise 5 kişilik ailemizle memleketimize gidiyoruz. Savaş bitti, çok mutluyuz. Türkiye'den de güzel ayrılıyoruz," şeklinde konuştu. Ayrıca, Halep'e döneceği için heyecanlı olduğu ifade edildi.

Bu duygusal geçişler, Suriyelilerin vatanlarına dönerken yaşadığı anları ve umut dolu beklentilerini gözler önüne seriyor.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır...

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor. Cilvegözü Sınır Kapısı'nda jandarma ekipleri çocuklarla yakından ilgileniyor.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır...

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor. Cilvegözü Sınır Kapısı'nda jandarma ekipleri çocuklarla yakından ilgileniyor.

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