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Suriyelilerin Hatay'dan Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından dönüşleri sürerken, aileler ve çocuklar Türk misafirperverliğine teşekkür ediyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 12:51
Suriyelilerin Hatay'dan Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Sürüyor

Suriyeliler, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçerek ülkelerine dönüş yapıyor. İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıldır hüküm süren Baas rejiminin sona ermesiyle memleketlerine geri dönüş yollarını arıyorlar.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Dönüşler

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’nda, Suriyeliler jandarmanın düzenlediği bariyer koridorunda sıraya giriyor. Kadın ve çocuklara geçişte öncelik tanınırken, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınırı geçmek mümkün oluyor. Sınır kapısında görevli jandarma ekipleri, aileleriyle dönen çocuklara yakın ilgi gösteriyor.

Ülkelerine dönen Suriyeli aileler, yanlarına çeşitli ev eşyalarını alarak geçiş yapıyor. 7 yaşındaki Ahmed Sahbi de yanında "Esmar" adlı kedisiyle memleketine döndü.

Yardımlar ve Destekler

Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, Cilvegözü Sınır Kapısı yakınında Suriyeli ailelere sıcak çorba dağıtıyor. Aynı zamanda, bölgede tedbir alan jandarma ekiplerine ve basın mensuplarına ikramlar yapılıyor. Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları ise Suriyelilerin çıkış işlemlerinin hızlanmasına yardımcı oluyor.

Suriyelilerin Duygusal Dönüşü

Cilvegözü Sınır Kapısı’nda sırada bekleyen Sahir Muhammed (21), çocukluğunun Türkiye’de geçtiğini belirterek, "Savaş bitti, Türkiye’ye minnettarım. Suriyelilere çağrı yapıyorum: artık dönün, savaş çocukluğumuzu aldı. Akrabalarımla kucaklaşacağım,” dedi.

İnşaat işçisi Ali Muhammed (31) de Türkiye’ye teşekkür ederek, ülkelerine döneceği için duyduğu mutluluğu dile getirdi. 2016’da Türkiye’ye gelen Abdulaziz Çolak (32), memleketi Hama’ya dönmeye hazır olduğunu söylerken, Ahmet Mustafa (38) ise yıllar sonra memleketi Lazkiye’ye gitmenin hayalini kurduğunu aktardı.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında...

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını kullanıyor. Suriyeliler, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek ülkelerine dönüyor. Sınır kapısında tedbir alan jandarma ekipleri, aileleriyle ülkelerine dönen Suriyeli çocuklara yakın ilgi gösteriyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında...

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını kullanıyor. Suriyeliler, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek ülkelerine dönüyor. Sınır kapısında tedbir alan jandarma ekipleri, aileleriyle ülkelerine dönen Suriyeli çocuklara yakın ilgi gösteriyor.

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