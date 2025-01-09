Suriyelilerin Hatay Sınır Kapılarından Ülkelerine Dönüşleri Sürüyor

Suriyelilerin Türkiye'ye Dönüşü Devam Ediyor

Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor. İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası yeniden memleketlerine dönme imkanı buluyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Hareketlilik

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, jandarmanın düzen sağlamak amacıyla kurduğu koridorda gümrük işlemleri için bekliyor. Burada bulunan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sağlıyor. Gümrük işlemleri tamamlananlar, güvenli bir şekilde Suriye'ye geçiş yapıyor.

Eşya Taşımada Destek

İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri, Suriyelilere eşyalarını taşımalarında yardımcı olmak için tekerlekli sepetler ile hizmet veriyor. Jandarma ve İl Göç İdaresi ekipleri, ayrıca Suriyeli çocuklara Türk bayrağı, boyama kitabı ve oyuncak gibi hediyeler dağıtarak moral aşılıyor.

Türk Milletine Teşekkür Mesajları

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen 9 yaşındaki Ayşe El Hatip, 7 yıldır Türkiye’de bulunduklarını ve burada okul hayatının önemini vurguladı. "Okuluma döneceğim, öğretmenimle iletişimde kalacağım," diyen Ayşe, Suriye'deki aile özlemini dile getirdi.

İstanbul'dan gelen 25 yaşındaki Mahmud El Mahmud ise, "2018 yılında Türkiye'ye geldim, şimdi döndüğüm için çok mutluyum. Türk milletinden Allah razı olsun, halkı bize çok iyi davrandı," şeklinde duygularını paylaştı. 19 yaşındaki Ali El Rıyse ise vatanlarına dönecekleri için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, sınır kapısından geçişleri devam ediyor.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, sınır kapısından geçişleri devam ediyor.