Suriyelilerin Hatay Sınır Kapılarından Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Suriyelilerin Ülkesine Dönüş Süreci Hızlanıyor

Hatay'daki sınır kapılarından Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı üzerinden ülkelerine dönüş yapan Suriyelilerin sayısı artıyor. Suriye'deki iç savaş sonrası Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından geri dönüşleri hız kazanıyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Duygusal Anlar

Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelenler, jandarma tarafından düzenlenen koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor. Burada konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sağlıyor. Gümrük işlemlerini tamamlayan Suriyeliler, Suriye'ye geçiş yapıyor.

Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, bölgedeki ailelere sıcak çorba dağıtarak destek sağlıyor. Ayrıca, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri, Suriyelilere eşyalarını taşımalarında yardımcı oluyor.

Suriyelilerin Duygularını Paylaşması

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyelilerden Muhammed Kanaa, 13 yıl aradan sonra memleketi Halep'e döneceği için heyecanlı olduğunu dile getirdi. Kanaa, "Türkiye'de çok mutlu bir yaşamım oldu. Türkler hep kapılarını, sınırlarını açtı ve bizi destekledi. Arap ülkeleri bizi kabullenemezken, Türk devleti ve milleti bizi kabullendi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Misafirliğimiz buraya kadarmış; artık herkes ülkesine dönüyor. Çok mutluyuz." dedi.

Diğer bir Suriyeli Kadir Haşim ise yaklaşık 10 yıl sonra vatanı Humus'a gitmek üzere yola çıktığını belirterek, "Annemi ve babamı hiç görmedim, onları çok özledim. Şimdi aileme bakmaya gidiyorum, vatanımı çok özledim." ifadelerini kullandı.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor. Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısına gelenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor. Gümrük işlemleri tamamlananlar, Suriye'ye geçiş yapıyor.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor. Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısına gelenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor. Gümrük işlemleri tamamlananlar, Suriye'ye geçiş yapıyor.