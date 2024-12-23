DOLAR
35,21 -0,03%
EURO
36,8 -0,2%
ALTIN
2.977,06 -0,29%
BITCOIN
3.378.259,43 -0,44%

Suriyelilerin Hatay Sınır Kapılarından Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Hatay'daki sınır kapılarından geri dönen Suriyelilerin duygusal anları ve Türkiye'deki yaşamlarına dair anlatımları dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 11:19
Suriyelilerin Hatay Sınır Kapılarından Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Suriyelilerin Ülkesine Dönüş Süreci Hızlanıyor

Hatay'daki sınır kapılarından Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı üzerinden ülkelerine dönüş yapan Suriyelilerin sayısı artıyor. Suriye'deki iç savaş sonrası Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından geri dönüşleri hız kazanıyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Duygusal Anlar

Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelenler, jandarma tarafından düzenlenen koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor. Burada konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sağlıyor. Gümrük işlemlerini tamamlayan Suriyeliler, Suriye'ye geçiş yapıyor.

Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, bölgedeki ailelere sıcak çorba dağıtarak destek sağlıyor. Ayrıca, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri, Suriyelilere eşyalarını taşımalarında yardımcı oluyor.

Suriyelilerin Duygularını Paylaşması

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyelilerden Muhammed Kanaa, 13 yıl aradan sonra memleketi Halep'e döneceği için heyecanlı olduğunu dile getirdi. Kanaa, "Türkiye'de çok mutlu bir yaşamım oldu. Türkler hep kapılarını, sınırlarını açtı ve bizi destekledi. Arap ülkeleri bizi kabullenemezken, Türk devleti ve milleti bizi kabullendi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Misafirliğimiz buraya kadarmış; artık herkes ülkesine dönüyor. Çok mutluyuz." dedi.

Diğer bir Suriyeli Kadir Haşim ise yaklaşık 10 yıl sonra vatanı Humus'a gitmek üzere yola çıktığını belirterek, "Annemi ve babamı hiç görmedim, onları çok özledim. Şimdi aileme bakmaya gidiyorum, vatanımı çok özledim." ifadelerini kullandı.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam...

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor. Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısına gelenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor. Gümrük işlemleri tamamlananlar, Suriye'ye geçiş yapıyor.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam...

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor. Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısına gelenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor. Gümrük işlemleri tamamlananlar, Suriye'ye geçiş yapıyor.

İLGİLİ HABERLER

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuzey Kore'den Rusya'ya Mühimmat Sevkiyatında Üç Kat Artış
2
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Suriye'nin Yeni Yönetimiyle Görüşme Gerçekleştirdi
3
Muğla'da Feci Kaza: Otobüs ile Çarpışan Araçta Bir Çift Hayatını Kaybetti
4
İran: Suriye'deki Yönetimle Bağlantımız Yok!
5
İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
6
Sosyal Medyadan Giysi Satış Vaadiyle 29 Dolandırıcı Yakalandı
7
İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 14 Sivil Hayatını Kaybetti

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek