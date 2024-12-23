Suriyelilerin Kilis'ten Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Suriyelilerin Dönüş Süreci Hız Kazandı

Ülkesini terk ederek Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan dönüşleri devam ediyor. 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesiyle birlikte, Suriyeliler savaşın yıkımını geride bırakmanın mutluluğuyla ülkelerine dönmeyi tercih ediyor.

Nesrin Şuker'in Duyguları

Bu süreçte Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Nesrin Şuker (45), 10 yıl önce Türkiye'ye sığındığını belirterek, "Savaş bitti, ülkemize gidiyoruz. Esed gitti, biz rahat ettik. Esed çok zalimlik yaptı" dedi.

Teşekkür Mesajları

Şuker, Türkiye'ye ev sahipliğinden dolayı teşekkürlerini iletti. Ailesiyle birlikte 6 yıl önce Türkiye'ye sığınan 14 yaşındaki Diyene Şuker de Türkiye'nin kendilerine sağladığı desteği vurgulayarak, "Size çok teşekkür ediyorum. Herkes arkadaşım gibi davrandı" diye konuştu.

Eğitim Hayatını Suriye'de Sürecek

Diyene Şuker, Türkiye'deki eğitim hayatını Suriye'de sürdüreceğini ifade ederek yeni bir başlangıcın özlemini dile getirdi.

Kilis'te yoğunlaşan dönüş işlemleri, Suriyelilerin geleceğe umutla bakmasını sağlıyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.