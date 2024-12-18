Suriyelilerin Türkiye'den Dönüşü Devam Ediyor: Kilis'teki Yoğunluk Artıyor

Suriyelilerin Türkiye'ye Veda Süreci

Türkiye'de iç savaş sırasında sığınak arayan Suriyelilerin, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda oluşan yoğunluk, göçmenlerin geri gönderme merkezindeki işlemlerinin ardından ülkelerine geçiş yaptıklarını gösteriyor.

Teşekkür Mesajı ve Gelecek Planları

Kilis sınır kapısına gelen 16 yaşındaki Muhammet Aldaki, ev sahipliği için Türk halkına şükranlarını sundu. Aldaki, 2 yaşındayken Türkiye'ye geldiğini ifade ederek, "Allah Türkiye'den razı olsun, bize kapılarını açtı. Türkiye'de hem kasaplık hem de inşaat ustalığı öğrendim. Bu meslekleri ülkemde sürdürerek kendi işimi yapacağım," dedi.

Umutsuzluğun Yerini Umut Aldı

Aynı yaşta olan Mahmud Elkasım ise 2 yıl önce Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Savaş bitti, Esed gitti, ülkeme dönüyorum. Çok teşekkürler Türkiye" diyerek memleket hasretini dile getirdi.

Savaşın Ardından Sevdikleriyle Dönüş

Ailesiyle birlikte geri dönecek 11 yaşındaki Mahmut Zen, sınır kapısına kedisini de getirdi. Zen, "Savaş bitti, kedimi de Suriye'ye götüreceğim. Kedimi çok seviyorum" diyerek duygu dolu anlar yaşadı.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor. Ailesiyle ülkesine dönecek olan 11 yaşındaki Mahmut Zen, sınır kapısına kedisini de getirdi.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor. Ailesiyle ülkesine dönecek olan 11 yaşındaki Mahmut Zen, sınır kapısına kedisini de getirdi.