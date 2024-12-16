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Suriyelilerin Türkiye'den Ülkelerine Dönüşü Başladı

Suriyeli mültecilerin Türkiye'de 10 yıllık yaşamlarının ardından artık ülkesine dönüşleri gerçekleşiyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 12:36
Suriyelilerin Türkiye'den Ülkelerine Dönüşü Başladı

Suriyeliler, Savaşın Ardından Ülkelerine Dönüyor

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü hız kazanıyor. Türkiye'nin Kilis ilinde yer alan Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda, dönüş yapmak isteyen Suriyelilerin yoğunluğu dikkat çekiyor.

Muhammet Taha: "Artık Her Şey Güzel Olacak"

Ülkesi Suriye'ye dönmek için Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Muhammet Taha, Türkiye'den ayrılmanın kendisi için önemli bir adım olduğunu ifade etti. 45 yaşındaki Taha, "Türkiye bize çok yardım etti. Türk halkından ve Başkan Erdoğan'dan Allah razı olsun. Savaş bitti, Esed gitti, artık her şey güzel olacak." şeklinde konuştu.

Ali Mustafa: "Suriye'ye Gidiyoruz İnşallah"

Ailesiyle birlikte 10 yıl önce Türkiye'ye gelen 17 yaşındaki Ali Mustafa, "Türkiye'de çalıştık, okuduk. Şimdi durumlar iyi oldu, Suriye'ye gideceğiz inşallah." diyerek Türkiye'ye teşekkür etti. Mustafa, "Allah razı olsun, Türkiye'nin ekmeğini yedik, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fatma Zehra Hüseyin: "Ülkeme Döneceğim İçin Çok Mutluyum"

Dönüş yapanlardan biri olan 14 yaşındaki Fatma Zehra Hüseyin, 3 yaşında Türkiye'ye geldiğini belirtti. Türkiye'de okula gittiğini ve Türkçe öğrendiğini dile getiren Hüseyin, "Ülkeme döneceğim için çok mutluyum. Savaş bitti, ülkemize döneceğiz. Türkiye'ye teşekkür ediyorum." şeklinde hislerini paylaştı.

Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine dönüş yapan Suriyelilerin, umut dolu bu yolculuğu dikkat çekiyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında...

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında...

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

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