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Suriyelilerin Türkiye'den Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Suriyeliler, iç savaş sonrası dönüş için Kilis'teki gümrük kapısında yoğunluk oluşturdu.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 10:48
Suriyelilerin Türkiye'den Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Suriyelilerin Türkiye'ye Veda Süreci

Türkiye, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, ülkelerine dönmek isteyen Suriyeli mültecilere kapılarını açmaya devam ediyor. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, bu süreçte İl Göç İdaresi tarafından kurulan Geri Gönderme Merkezi'nde gerekli işlemlerini tamamlıyor.

Ülkelerine Dönme Heyecanı

Heyecanla ülkelerine dönmek için sınır kapısına gelen Suriyeliler arasında 16 yaşındaki Hikmet Haskiro da bulunuyor. Ülkesi Suriye'yi 3 yaşında terk eden Haskiro, Türkiye'de geçirdiği zaman için "Türk insanı çok iyiydi, onlara teşekkür ediyorum. Suriye'ye gideceğim için çok mutluyum. Oradaki akrabalarımdan 13 yıldır ayrıyım, onları göreceğim. Bundan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Ailesiyle birlikte dönüş yolculuğuna çıkan 12 yaşındaki Cennet Atra ise, "Okuldaki arkadaşlarımı, öğretmenlerimi çok seviyorum." diyerek Türkiye'deki anılarını vurguladı.

30 yaşındaki Muhammet Farih de 6 yıl önce Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Şimdi savaş bitti, artık dönüyorum. Şam'a gideceğim. Türk halkına teşekkür ediyorum." şeklinde duygularını paylaştı. Bu bağlamda, Suriyelilerin geri dönüşü, hem onlara hem de Türkiye'deki topluma yeni umut ve mutluluk getirmekte.

Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin...

Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin...

Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

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