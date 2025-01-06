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Suriyelilerin Türkiye'den Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

İç savaş sonrası Kilis'teki gümrük kapısından Suriye'ye dönen Suriyeliler, Türkiye'nin sağladığı yardımlardan memnun.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 16:35
Suriyelilerin Türkiye'den Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Suriyelilerin Ülkelerine Dönüş Süreci Hızlanıyor

Ülkeleri Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, Baas rejiminin 61 yıllık hakimiyetinin sona ermesi sonrası geri dönüşleri sürüyor. Kilis'teki Çobanbey Gümrük Kapısı, dönüş yapmak isteyen Suriyeliler için önemli bir geçiş noktası haline gelmiş durumda.

Kilis'teki Çobanbey Gümrük Kapısı

25 yaşındaki Yahya Akra, 12 yıl önce Türkiye'ye sığındığını ve şimdi Suriye'ye dönerek evinin durumunu kontrol edeceğini ifade etti. Akra, "Oradaki durumlara bakacağız. Evimizi ayarlayıp ülkemize ailemizle döneceğiz." şeklinde konuştu.

Akra, Türkiye Cumhuriyeti'nin, 1 Ocak-1 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçici koruma altındaki her aileden bir kişiye tanıdığı 3 seferlik çıkış giriş izninin kendileri için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti: "Türk devleti ve halkı bize çok yardımcı oldu."

Mavşeruz ve Mansur'un Dönüş Hedefleri

29 yaşındaki İbrahim Mavşeruz ise Türkiye'ye sığındığı tarihin üzerinden 11 yıl geçtiğini belirterek, "Evin durumu için Suriye'ye gideceğim. Sonra geri gelip ailemi alıp ülkeme gideceğim. Türkiye'de bize çok iyi davrandılar, Türkiye'ye çok teşekkürler." dedi.

33 yaşındaki Zekeriya Mansur da izinli çıkış kararının kendileri için iyi olacağını dile getirdi. Suriyelilerin dönüş süreçlerinin, ülkelerinin yeniden yapılandırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında...

İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor. Suriyelilerin, Kilis'teki Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönüşleri devam ediyor.

İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında...

İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor. Suriyelilerin, Kilis'teki Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönüşleri devam ediyor.

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