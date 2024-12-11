Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Hatay Sınır Kapılarından Devam Ediyor

Suriyeliler, ülkelerine dönmek amacıyla Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarını kullanmaya devam ediyor. İç savaşın patlak vermesiyle Türkiye'ye sığınan bu göçmenler, 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından vatanlarına dönüş hazırlığı yapıyor.

Sınır kapıları önünde, jandarma ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridorlarında, Suriyelilerin gümrük işlemleri için sıra bekledikleri gözlemleniyor. Sırası gelen bireyler, gümrük kontrollerinin ardından sınırı geçerek evlerine dönüyor.

Yolculuklarında yanlarına aldıkları kıyafet, yatak, döşek ve mutfak eşyaları ile birlikte, jandarma ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de ihtiyaç duydukları her konuda Suriyelilere yardımcı oluyor. Ayrıca, sınır kapılarında konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerinin hızlanmasını sağlıyor.

Türk Kızılay ve çeşitli yardım kuruluşları, Cilvegözü Sınır Kapısı çevresinde, Suriyeli ailelere ve burada bulunan jandarma ekiplerine sıcak çorba ve çeşitli ikramlarla destek sunuyor.

Suriyelilerin Dönüş Hikayeleri

Cilvegözü Sınır Kapısı’nda geçiş için bekleyen Vahit El Bitar, 10 yıldır Türkiye'de bulunduklarını ve artık memleketlerine dönme zamanının geldiğini ifade etti: "Allah'ın izniyle yeni bir hayat kuracağız, o yüzden çok heyecanlıyız. Hayata sıfırdan başlayacağız. Türkiye'den çok memnunuz, savaş bitti, çok mutluyuz."

Öte yandan, İman El Cemal adlı bir başka göçmen, ailesiyle birlikte 13 yılın ardından İdlib'e döneceğini belirtti. El Cemal, “Akrabalarımız bizi bekliyor. Türkiye bizim sığınmamızı sağladı.” dedi.

10 yaşındaki Himar El Cemal ise hayatında hiç görmediği ülkesine gitmenin heyecanını yaşadığını belirterek, “Orada babaannem var, onu ilk kez göreceğim.” ifadelerini kullandı.

Yayladağı Sınır Kapısı'ndan geçiş yapmak üzere bekleyen Muhammet Hasan ise 13 yıl sonra doğduğu topraklara döneceğini söyledi. “Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyorum. Yıllar sonra memlekete gitmek çok güzel bir duygu,” dedi.

Yaşanan dönüş süreçleri, Suriyelilerin özlem duyduğu yurtlarına kavuşmaları, umut dolu bir gelecek için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri sürüyor.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri sürüyor.