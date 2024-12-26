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Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Kilis'te Devam Ediyor

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda Suriyelilerin geri dönüşleri sürerken, ülkelerine dönüş hazırlıkları hız kazandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 15:28
Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Kilis'te Devam Ediyor

Kilis'te Suriyelilerin Ülkesine Dönüş Süreci

Türkiye'deki Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönüşü devam ediyor. İç savaş döneminde Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte umutla ülkelerine dönebilmesi için gerekli işlemler hız kazanmış durumda.

Recep Hüseyin'in Duyguları

Ülkesi Suriye'ye dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Recep Hüseyin (23), 9 yıl önce iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığındığını belirtiyor. Dönüşle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşan Hüseyin, "Savaş bitti, ülkeme geri dönüyorum. İçimde huzur var. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Başımın üstünde yeri var." diyerek memleket özlemini dile getirdi.

Muhammet Şakir'in Mutluluğu

Türkiye'ye 8 yıl önce sığınan Muhammet Şakir (28), Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye geri döndüğünü ifade etti. Şakir, "Esed gitti, her şey iyi oldu. Artık bir şey kalmadı orada, çok mutluyum." diyerek geri dönüş sürecinden duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'nde yürütülen işlemler sonrasında Suriyeliler, ülkelerine kavuşmak üzere yola çıkıyor. Bu süreç, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin yeni bir döneme girmesini de simgeliyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında...

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor. Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Recep Hüseyin, AA muhabirine açıklama yaptı.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında...

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor. Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Recep Hüseyin, AA muhabirine açıklama yaptı.

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