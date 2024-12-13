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Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü: Kilis'te Yoğunluk

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda, Türkiye'den Suriye'ye dönen Suriyelilerin duygusal anları.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 13:03
Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü: Kilis'te Yoğunluk

Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

İç savaşın bıraktığı derin izlerin ardından Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası ülkelerine dönüşü hız kazandı. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından Suriye'ye gitmeye başladı.

Duygusal Veda ve Teşekkürler

Türkiye'ye 7 yıl önce sığınan Muhammet Velit Bitar (26), AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi çok seviyorum. Savaştan dolayı buraya geldim, ama artık savaş bitti; ülkeme dönüyorum. Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Ailem Suriye'de, ben tek başıma gelmiştim. Burada evlendim, çocuğum oldu ve ailemi alıp ülkeme dönüyorum" dedi.

25 yaşındaki Mustafa Serhan da çocuklarını ülkesinde büyüteceği için mutluluğunu dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ediyorum, bize sahip çıktılar. Bizim Türkiye'ye can borcumuz var. Ülkemize gideceğim için çok mutluyum. Zalim Esed gittikten sonra herkes mutlu olur. Zalimle yaşanmaz" ifadelerini kullandı.

Gençlerin Umutları ve Teşekkürleri

12 yaşındaki Kevser Allusi, Türkiye'de eğitim aldığını ve çok çalışkan bir öğrenci olduğunu belirterek, "Öğretmenim ve arkadaşlarım beni çok severdi. Suriye'yi ilk defa göreceğim için çok mutluyum. Orada akrabalarım var, onları göreceğim. Türkiye'ye teşekkür ediyorum" dedi.

10 yaşındaki Bilal İsaf ise, "Savaş bitti, artık memlekete gideceğim. Türkiye'yi özleyeceğim, teşekkürler Türkiye" şeklinde duygularını dile getirdi.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında...

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında...

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

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