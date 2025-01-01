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Suriyelilerin Ülkesine Dönüşü Yeni Yılda Devam Ediyor

Yeni yılın ilk gününde Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 15:09
Suriyelilerin Ülkesine Dönüşü Yeni Yılda Devam Ediyor

Suriyeli Göçmenlerin Geri Dönüşü Sürüyor

Yeni yılın ilk gününde, Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'de geçici olarak yaşayan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası geri dönüş süreçlerine hız veriyor.

Ülkesine dönmek için gümrük kapısına gelen Abdülselam Hasan (24) ifadelerinde, "Savaş bitti ülkemize dönüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına teşekkür ederim. Türkiye'yi özleyeceğim." dedi.

Çocukların Umudu

Küçük yaşta eğitim alan Sidra Kuse (13) ise Türkiye'deki okulu hakkında "Savaş bitti, ülkemize gidiyoruz. Allah razı olsun, bizlere yardım ettiniz. Teşekkür ederim. Yeni yılda ülkeme gidiyorum çok mutluyum." diyerek duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Yardım Faaliyetleri Devam Ediyor

Öte yandan, Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Kızılay, İHH ve diğer bazı yardım kuruluşları, Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarında Suriyeli ailelere sıcak çorba ve çeşitli ikramlar dağıtmakta. Bu sırada, bölgedeki polis ekiplerine de tedbir alanında destek olmaktadır.

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