Sürmene'de Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Şiddetli Yağış Sürmene'yi Vurdu

Trabzon'un Sürmene ilçesinde gün içerisinde başlayan ve hızla etkisini artıran şiddetli yağış, bölgedeki hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Cadde ve Sokaklar Su Altında Kaldı

Yağışın etkisiyle ilçe genelindeki cadde ve sokaklar suyla doldu. Bu durum, araç sürücüleri ve yürüyen vatandaşlar için zor anlar yaşattı.

Yetkililer Hızla Müdahale Etti

Durumun ciddiyetini gören Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Sürmene Belediyesi ve TİSKİ ekipleri, hemen harekete geçti.

Belediye Başkanının Açıklamaları

Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yağışlar sonucu can kaybı yaşanmamış olup, ekiplerimiz su baskınlarını temizlemek için çalışmalara devam ediyor." dedi.

Çevre İlçelerde de Etkili Oldu

Ayrıca, Araklı, Yomra ve Ortahisar ilçelerinde de benzer şiddetli yağış olayları gözlemlendi.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Gündüz saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle ilçe merkezindeki cadde ve sokakları su bastı. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi ve TİSKİ ekipleri ilçede çalışma başlattı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Gündüz saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle ilçe merkezindeki cadde ve sokakları su bastı. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi ve TİSKİ ekipleri ilçede çalışma başlattı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Gündüz saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle ilçe merkezindeki cadde ve sokakları su bastı. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi ve TİSKİ ekipleri ilçede çalışma başlattı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Gündüz saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle ilçe merkezindeki cadde ve sokakları su bastı. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi ve TİSKİ ekipleri ilçede çalışma başlattı.