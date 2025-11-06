Suruç'ta kamyonla elektrikli bisiklet çarpıştı: Sürücü hayatını kaybetti

Şanlıurfa Suruç'ta kamyonla elektrikli bisiklet çarpıştı; ağır yaralanan sürücü Mehmet Çelik 7 günlük yaşam mücadelesinin ardından öldü, yolcu Ahmet S.'nin tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:41
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Aligör Çevre Yolu Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Mehmet Çelik yönetimindeki elektrikli bisiklet ile sürücüsü belirlenemeyen 63 AV 293 plakalı kamyon çarpıştı.

Kaza sonucu kamyonun elektrikli bisikletin üzerinden geçmesiyle sürücü Mehmet Çelik ile arkasında oturan yolcu Ahmet S. ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralıları ambulansla Suruç Devlet Hastanesine götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 52 yaşındaki Mehmet Çelik, 7 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Ahmet S.'nin tedavisi hastanede sürüyor.

Soruşturma ve bölge sakinlerinin tepkisi

Kaza sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor. Bölge sakinleri, kavşakta yeterli güvenlik önlemlerinin bulunmadığını belirterek, sık sık yaşanan kazalara karşı kalıcı önlemler alınmasını talep etti.

