Süryanilerden AK Parti'ye Teşekkür: Azınlık Sorunları Çözlüyor

Dünya Süryaniler Birliği'nden Övgü Dolu Açıklamalar

Dünya Süryaniler Birliği Başkan Yardımcısı Süleyman Akgüç, AK Parti hükümetinin azınlık sorunlarına gösterdiği yakın ilgiyi takdir ederek, "AK Parti kadar azınlıkların sorununu çözen bir hükümet görmedim" ifadelerini kullandı.

İsveç'te Önemli Bir Buluşma

İsveç'in Södertalje kentindeki St. Afram Kilisesi'nde düzenlenen toplantıda, Akgüç, AK Parti hükümetinin son 20 yıldır Süryanilere yönelik sorunlarla birebir ilgilendiğini dile getirdi. Akgüç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Cumhuriyet tarihi boyunca ilk Süryani kilisesi, bizim için büyük bir olaydır." dedi.

Destekler Artarak Devam Ediyor

Yusuf Ataç, Türk hükümetinin son dönemde Süryanilere yönelik olumlu adımlar attığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teşekkür ediyorum. Çünkü Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve devletin tüm kurumları Süryanilere destek olmaktadır." şeklinde konuştu.

Gelecek Planları ve Temaslar

Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini vurgulayarak, Süryanilerin sorunlarına duyarlılık gösterdiklerini ifade etti. Sırakaya, "Yakın zamanda sizleri TBMM'de ağırlamayı istiyorum, Meclis Başkanı ile de görüşmeyi arzuluyorum." dedi.

Süryani Kilisesi Ziyareti

Heyet, toplantının ardından sözü edilen St. Jacob Süryani Kilisesini ziyaret etti. Kilise Metropoliti Johannen Lahdo, Türkiye'deki Süryani sorunlarının çözülmesine yönelik atılan adımlara minnettar olduklarını belirtti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etti.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Bölge Başkanı Özer Eken, İsveç Süryani St. Afram Kilise Metropoliti Yardımcısı Yusuf Ataç, Dünya Süryaniler Birliği Başkan Yardımcısı Süleyman Akgüç, İsveç'in Södertalje kentindeki St. Afram Kilisesi'nde bir araya geldi.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Bölge Başkanı Özer Eken, İsveç Süryani St. Afram Kilise Metropoliti Yardımcısı Yusuf Ataç, Dünya Süryaniler Birliği Başkan Yardımcısı Süleyman Akgüç, İsveç'in Södertalje kentindeki St. Afram Kilisesi'nde bir araya geldi.