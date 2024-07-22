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Şuşa'da COP 29 ile İlgili Kritik Bilgilendirme Yapıldı

Azerbaycan, COP 29 ile ilgili önemli konuları Şuşa'da düzenlenen 2. Global Medya Forumu'nda tartıştı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 16:44
Şuşa'da COP 29 ile İlgili Kritik Bilgilendirme Yapıldı

Şuşa'da 2. Global Medya Forumu Gerçekleşti

Azerbaycan, Şuşa kentinde düzenlenen 2. Global Medya Forumu'nda, önümüzdeki tarihlerde ev sahipliği yapacağı COP 29 ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Azerbaycan Enerji Bakan Yardımcısı ve COP 29 CEO'su Elnur Soltanov, forum katılımcılarına COP 29'un gündeminde yer alacak konuları aktardı.

COP 29'un Gündemi

Soltanov, COP 29'un gündeminde ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde öneme sahip 14 konunun yer alacağını ifade etti. Yeşil koridorların oluşturulması, depolama rezervuarları ve su kıtlığı sorunlarının ele alınmasının önemli olduğuna dikkat çekti.

İklim Değişikliği ve Uluslararası İşbirliği

İklim değişikliklerinin tüm ülkeleri etkilediğini belirten Soltanov, her ülkenin bu konuda sorumluluklarını yerine getirmesinin önemini vurguladı. Ayrıca, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler arasında işbirliği olmadan iklim krizi yaşanabileceğinin altını çizdi.

Forumun Diğer Konuları

20 Temmuz'da başlayan forum, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından açıldı. "Yanlış Haberin İfşası: Dezenformasyonla Mücadele" temalı etkinlikte 50 ülkeden 150'den fazla katılımcı yer aldı. Forumda, dezenformasyonla mücadele, yapay zekanın medya üzerindeki etkisi ve iklimle ilgili konular detaylı bir şekilde tartışıldı.

Fransa'nın Sömürgecilik Politikası Üzerine Sunum

Forumda ayrıca Birleşmiş Milletler uzmanı Carlyle G. Corbin, Fransa'nın sömürgecilik politikasıyla ilgili "Fransız Sömürgeciliğinin Evrimi: Siyasi ve Anayasal Bir Çalışma" başlıklı raporunu sundu. Corbin, raporunda Fransa'nın sömürgeci geçmişine ve bu süreçte işlediği suçlara dair bilgiler verdi.

Etkinlik kapsamında Türk Haber Ajansları Birliği'nin (ATNA) ilk yönetim kurulu toplantısı da gerçekleştirildi.

Azerbaycan Enerji Bakanı Yardımcısı, COP 29 CEO'su Elnur Soltanov, Şuşa kentinde düzenlenen 2....

Azerbaycan Enerji Bakanı Yardımcısı, COP 29 CEO'su Elnur Soltanov, Şuşa kentinde düzenlenen 2. Global Medya Forumu katılımcısı yabancı gazeteci ve uzmanlara, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım'da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP 29) hakkında bilgi verdi.

Azerbaycan Enerji Bakanı Yardımcısı, COP 29 CEO'su Elnur Soltanov, Şuşa kentinde düzenlenen 2....

Azerbaycan Enerji Bakanı Yardımcısı, COP 29 CEO'su Elnur Soltanov, Şuşa kentinde düzenlenen 2. Global Medya Forumu katılımcısı yabancı gazeteci ve uzmanlara, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım'da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP 29) hakkında bilgi verdi.

Azerbaycan Enerji Bakanı Yardımcısı, COP 29 CEO'su Elnur Soltanov, Şuşa kentinde düzenlenen 2....

Azerbaycan Enerji Bakanı Yardımcısı, COP 29 CEO'su Elnur Soltanov, Şuşa kentinde düzenlenen 2. Global Medya Forumu katılımcısı yabancı gazeteci ve uzmanlara, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım'da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP 29) hakkında bilgi verdi.

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