Sushila Karki'den Yeniden İnşa Çağrısı: Sükunet ve İşbirliği Vurgusu

Sushila Karki'den Yeniden İnşa İçin Sükunet ve İşbirliği Çağrısı

Geçici Başbakan Sushila Karki, ülke genelinde yaşanan şiddetli protestoların ardından Nepal'in yeniden inşası sürecinde sükunet ve işbirliği çağrısında bulundu. Karki, protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin ailelerine yaklaşık 12 bin dolar tazminat ödeneceğini ve yaralıların tedavisinin devlet tarafından karşılanacağını açıkladı.

Protestoların Gidişatı ve Bilançolar

4 Eylül'de sosyal medya platformlarına erişimin engellenmesiyle başlayan gösteriler, kısa sürede geniş çaplı sokak hareketlerine dönüştü. Polis müdahaleleri sırasında tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullanıldığı bildirildi; olaylarda 51 kişi hayatını kaybetti, 1300'den fazla kişi yaralandı.

Protestolar süresince bazı idari binalar ve siyasi merkezler hedef alındı; Nepal Kongre Partisinin Sanepa'daki merkez ofisi, federal parlamento, yüksek mahkeme ve Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli'ye ait iki konutun ateşe verildiği aktarıldı. Ayrıca, göstericilerin hapishanelere düzenlediği baskınlar sonucu ülke genelindeki 25'ten fazla hapishaneden 15 bini aşkın mahkumun firar ettiği bildirildi.

Siyasi Gelişmeler ve Talepler

Uluslararası basındaki haberlere göre ülkedeki önemli siyasi partiler, Cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel'den parlamento'nun yeniden açılmasını talep etti. Sekiz parti ortak bildiride Cumhurbaşkanı'nın anayasaya aykırı davrandığını öne sürdü. Cumhurbaşkanı Poudel, geçici Başbakan Karki'nin tavsiyesi üzerine ülkedeki Temsilciler Meclisini feshetmişti.

Hükümette İstifalar ve Tahliyeler

Hükümet, sosyal medya yasağının kaldırılacağını duyururken İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Artan olaylar nedeniyle Nepal ordusu, bazı bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başladı. Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli, şiddetli protestoların ardından 9 Eylül'de istifa etti.

Geçici Başbakan Karki'nin Öncelikleri

Nepal'in eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, 12 Eylül'de geçici başbakan olarak yemin edip göreve başlamıştı. Karki yönetimi, önceliğin toplumsal huzurun sağlanması, protestoların yarattığı tahribatın onarılması ve siyasi diyalogun tesis edilmesi olduğunu belirtiyor.