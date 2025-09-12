Sushila Karki Nepal'in Geçici Başbakanı Olarak Yemin Etti: Seçime 6 Ay İçinde Gidilecek

Sushila Karki Nepal'in geçici Başbakanı olarak yemin etti

Nepal'de sosyal medyaya erişim yasağı nedeniyle başlayan hükümet karşıtı protestoların ardından eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, geçici Başbakan olarak yemin ederek göreve başladı. Tören, Cumhurbaşkanı Ram Chandra Paudel'in huzurunda Başkanlık Ofisi'nde düzenlendi.

73 yaşındaki Karki'ye 6 ay içinde ülkeyi seçimlere götürme yetkisi verildi. Yetkililer, Karki'nin göreve başlamasının ardından sınırlı bir kabinenin açıklanmasını ve ilk kabine toplantısında meclisin feshedilmesinin önerilmesini bekliyor.

Karki'nin profili

2016'da Yüksek Mahkeme Başkanlığına gelerek bu görevi üstlenen ilk kadın olan Sushila Karki, yargıdaki kariyeri ve "yolsuzluğa karşı sıfır tolerans" yaklaşımıyla tanınıyor. Discord uygulamasında Başbakan Oli'nin istifası sonrası kurulması beklenen geçici hükümete liderlik edecek kişinin belirlenmesi için açılan çevrim içi ankette, protestocuların Karki'ye destek verdiği görülmüştü.

Protestoların seyri

4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformlarına erişim, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için verilen süre içinde başvuru yapılmadığı gerekçesiyle engellenmişti. Buna tepki gösteren çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzlukların yanı sıra sosyal medya yasağını protesto etmek için parlamento binasına doğru yürüyüşe geçti.

Şiddetlenen protestolarda polis, göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullanmış; olaylarda 51 kişi hayatını kaybetmiş, 1300'den fazla kişi yaralanmıştı. Nepal hükümeti sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıklamış; İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav görevlerinden istifa etmişti.

Ancak gösteriler yatışmayıp siyasi figürlerin ve bakanların evlerine saldırılar düzenlenmesi, Nepal Kongre Partisi'nin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi, federal parlamento binası, yüksek mahkeme binası ve Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutunun ateşe verilmesiyle devam etti. Artan olaylar nedeniyle Nepal ordusu, bazı bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başladı.

Nepal Başbakanlık Ofisi'nden 9 Eylül'de yapılan açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete gelen tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği bildirildi. Öte yandan, protestocuların hapishane tesislerine baskın düzenlemesi ve idari binaları ateşe vermesi sonucu ülke genelinde 25'ten fazla hapishaneden 15 bini aşkın mahkum firar etmişti.