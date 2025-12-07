Susurluk'ta otomobil şarampole uçtu: Sürücü E.İ. yaralandı

Susurluk'ta şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü E.İ. yaralandı; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sürücüyü kurtardı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 10:42
Baıkesir’in Susurluk ilçesinde şarampole yuvarlanan bir otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza ve müdahale

Kaza, Yeni Mahalle Belediyeciler Caddesi Söğütçayır yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolden çıkan E.İ. yönetimindeki 45 YA 4334 plakalı otomobil yol kenarındaki şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü E.İ., Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

