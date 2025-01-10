ŞUTB Meclis Başkanı Kızıldemir, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

ŞUTB Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsası (ŞUTB) Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlik, medya ve fotoğrafçılık alanında büyük beğeni toplayan eserleri ödüllendirmek amacıyla düzenleniyor.

Kızıldemir, Anadolu Ajansı'nın başarısını ve fotoğraflarının etkileyiciliğini vurgulayarak, bu tür organizasyonların sektöre olan katkısını önemsediğini belirtti. Oylama sürecinin, katılımcılara yaratıcılıklarını sergileme imkanı sunduğunu ifade etti.

Oylama Süreci ve Katılım

Türkiye genelinden birçok katılımcının yer aldığı bu oylamada, sanatseverler ve fotoğraf tutkunları, Anadolu Ajansı'nın en iyi karelerini belirlemek için oy kullandılar.

ŞUTB Meclis Başkanı İsa Kızıldemir'in bu etkinliğe katılması, hem Şanlıurfa'nın hem de Anadolu Ajansı'nın ulusal ve uluslararası platformda tanıtımına katkı sağlamakta önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.