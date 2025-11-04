Suudi Arabistan 9-12 Kasım 2025'te 'Mekke’den Dünyaya' Hajj Conference’a Ev Sahipliği Yapacak

Suudi Arabistan, 9-12 Kasım 2025'te 'Mekke’den Dünyaya' temalı beşinci Hajj Conference and Exhibition’a ev sahipliği yapıyor; teknoloji, operasyon ve sürdürülebilirlik odaklı.

Suudi Arabistan, 9-12 Kasım 2025 tarihlerinde, "Mekke’den Dünyaya" temasıyla düzenlenecek beşinci Hajj Conference and Exhibition (Hac Konferansı ve Sergisi)'na ev sahipliği yapacak. Etkinlik, Ministry of Hajj and Umrah tarafından Cidde’deki Jeddah Superdome’da gerçekleştirilecek.

Etkinliğin amacı ve kapsamı

Konferans, yerel ve uluslararası uzmanları, uygulayıcıları ve paydaşları bir araya getirerek bilgi alışverişi, deneyim paylaşımı ve yönetim ile teknoloji alanında yeni çözümlerin keşfi için ortam sağlayacak. Etkinlik, hac sisteminin verimliliğini artırmaya yönelik hükümetin kapsamlı stratejisinin bir parçası olup, Suudi Arabistan’ın hac ortamını güvenli, iyi organize edilmiş ve yüksek performanslı hale getirme taahhüdünü yansıtmaktadır.

Sergi, konuşmacılar ve yenilikler

Sergi alanında turizm, teknoloji, sağlık ve operasyon gibi 13 ana sektörde 260’ı aşkın katılımcı yer alacak. Etkinlikte ayrıca 95’ten fazla uluslararası konuşmacı ve uzman, 80 panel tartışması ve 60 atölye ile yer alacak; 100’den fazla yenilikçi fikir hac ve umre yolculuğundaki gelecekteki zorluklara çözüm üretmeyi hedefleyecek.

Yeni girişimler ve stratejik anlaşmalar

Hac ve Umre Bakanlığı, etkinlikte E’asha-thon (esnek ve kişiselleştirilmiş yemek dağıtım modeli), Kutsal Mekânların İnsancıllaştırılması (ziyaretçilerin konforunu artırmaya odaklı) ve Sürdürülebilir Çözümler (temiz enerji, akıllı soğutma teknolojileri ve verimli kaynak yönetimi) gibi girişimleri sergileyecek. Etkinlik kapsamında hac sektörü genelinde işbirliğini güçlendirmeye yönelik bir dizi stratejik anlaşma ve ortaklık imzalanacak; bu girişimler dijitalleşmeyi hızlandırma, sistem entegrasyonunu artırma ve kutsal mekânlarda sunulan hizmet kalitesini yükseltme üzerine odaklanacak.

Temalar ve stratejik bağlantılar

Konferans, üç ana tema etrafında şekillenecek: Dijital dönüşüm, akıllı yönetim ve operasyonel sürdürülebilirlik. Bu temalar, daha dirençli ve verimli bir hac sisteminin oluşturulması açısından kritik önem taşıyor ve doğrudan Saudi Vision 2030 ile Pilgrim Experience Program'a bağlı olarak teknolojinin hac yolculuğunu daha sorunsuz, güvenli ve anlamlı kılma taahhüdünü destekliyor.

