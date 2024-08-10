Suudi Arabistan, Bahreyn ve KİK'ten Gazze'de Ateşkes Çağrısına Destek

Suudi Arabistan, Bahreyn ve KİK'in Gazze İçin Ateşkes Destek Çağrısı

Suudi Arabistan, Bahreyn ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), arabulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar'ın İsrail ile Hamas arasında esir değişimi ve Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakereleri başlatma çağrısına tam destek verdiklerini ifade etti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de ateşkese ulaşılması ve insani koşulların düzeltilmesi amacıyla yürütülen çabalara derin destek sunduğunu duyurdu. Bakanlık, Gazze'de akan kanın durdurulması, sivillerin korunması ve Filistin halkının haklarının sağlanması için gereken adımların atılmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.

Bahreyn'in Destek Açıklaması

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde acil bir ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması, insani yardımın hızlandırılması ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması yönündeki tüm çabaları desteklediklerini bildirdi.

KİK Genel Sekreteri'nden İfade

KİK Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi, müzakerelerin yeniden başlaması için gösterilen çabaları memnuniyetle karşıladığını belirtti. Budeyvi, KİK üyesi devletlerin, krizin sona ermesi ve Filistin halkının iyiliği için tüm çabaları destekleyeceklerini vurguladı.

Bölgedeki Diğer Ülkelerden Destek

Önceden Umman, Kuveyt, Irak, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması adına müzakerelerin yeniden başlatılması için çağrıda bulunmuştu.

ABD, Mısır ve Katar'ın Ortak Açıklaması

ABD, Mısır ve Katar, 8 Ağustos tarihinde yaptıkları ortak açıklamada, İsrail ile Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısında bulundu.