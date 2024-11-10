Suudi Arabistan'da İİT-Arap Birliği Dışişleri Bakanları Zirvesi Toplanıyor

Riyad'da İİT ve Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği olağanüstü ortak zirvesi öncesi Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Toplantıya, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan başkanlık etti.

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Toplantıda, yarın gerçekleştirilecek zirvenin gündemi ile tartışmaya açılacak konular ele alındı. Bu zirve, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in direktifleri doğrultusunda, 11 Kasım 2023'te yapılan İİT-Arap Birliği ortak zirvesinin devamı niteliğinde olacak.

Arap ve İslam Ülkelerinin Ortak Hedefi

Suudi Arabistan merkezli Şarku'l Avsat gazetesi, Arap ve İslam ülkeleri liderlerinin yarınki zirvede, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarını durdurması, sivillerin korunması, Filistin ve Lübnan halklarının desteklenmesi ve uluslararası toplumu harekete geçirme konularında ortak bir tavır almayı hedeflediklerini belirtti.

Geçmişteki Zirvelerle Süreklilik Arasında Bağlantı

Suudi Arabistan, Ekim ayının sonunda, İsrail'in Filistin topraklarına ve Lübnan'a yönelik saldırılarını ele almak amacıyla 11 Kasım 2024'te ortak bir Arap-İslam zirvesi düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.