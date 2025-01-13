Suudi Arabistan'da Suriye Toplantısı: 'Siyasi Geçiş Sürecine Destek' Vurgusu

Suudi Arabistan'daki Suriye toplantısında, siyasi geçiş sürecine destek mesajları verildi ve yaptırımların kaldırılması çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 10:00
Suudi Arabistan'da Suriye Toplantısı: 'Siyasi Geçiş Sürecine Destek' Vurgusu

Suudi Arabistan'da Suriye Konulu Toplantı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısında, siyasi geçiş sürecine destek mesajı verildi. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, Suriye'de halkın farklı kesimlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek siyasi sürecin önemine değinildi.

Destek Bildirisi

Toplantı sonucunda yayımlanan bildiride, "Kardeş Suriye halkına destek olmak için çeşitli adımlar atılması gerektiği" belirtilerek, Suriye'nin özgür ve egemen bir devlet olarak yeniden inşa edilmesi konusundaki vurgular dikkat çekti. Ayrıca, tüm Suriyelilerin haklarını koruyacak bir siyasi geçiş sürecine destek verildiği ifade edildi.

İsrail'in Müdahalesi ve Yaptırımların Kaldırılması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, toplantının temel amacının Suriye'ye destek çabalarının koordine edilmesi ve yaptırımların kaldırılması olduğunu belirtti. Bin Ferhan, "Suriye'ye yönelik tek taraflı ve uluslararası yaptırımlar kaldırılmalı" diyerek, Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için gerekli ortamın hazırlanması için acilen destek sağlanması gerektiğini vurguladı.

Toplantı sonucunda ayrıca, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği, uluslararası müdahalelerden endişe duyulduğu ve Suriye halkının iradesine saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Arap Dışişleri Bakanları Toplantısının Devamı

Bu toplantı, Ürdün'ün Akabe şehrindeki Suriye'ye İlişkin Arap Dışişleri Bakanları İrtibat Komitesi toplantısının bir devamı niteliğindeydi. Toplantıya Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Körfez İşbirliği Konseyi, ABD ve İtalya temsilcileri katıldı.

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Suudi Arabistan'da Suriye Toplantısı: 'Siyasi Geçiş Sürecine Destek' Vurgusu
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