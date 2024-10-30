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Suudi Arabistan'dan Filistin Devleti Vurgusu

Filistin devleti kurulması, Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme sürecinin şartı olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 21:49
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 21:49
Suudi Arabistan'dan Filistin Devleti Vurgusu

Filistin Devletinin Kurulması Şartı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Filistin devleti kurulmasının, ülkesinin İsrail ile normalleşme sürecinde bir ön koşul olduğunu ifade etti.

Küresel İttifak Toplantısı

Başkent Riyad'da düzenlenen "İki Devletli Çözüm için Küresel İttifak Toplantısı" hakkında konuşan Bakan, uluslararası koalisyonun 90 ülkenin katılımıyla toplandığını belirtti. Bu toplantı, Filistin krizini sonlandırmak için atılacak adımların başlangıcını oluşturuyor.

Uluslararası kamuoyuna çağrı

Bin Ferhan, Suudi Arabistan'ın bu toplantıyla uluslararası kamuoyunu İsrail’in Filistin halkına karşı uyguladığı politikalar konusunda harekete geçireceğini vurguladı.

Filistin Devlet Başkanlığı'nın Tepkisi

Filistin Devlet Başkanlığı, toplantının düzenlenmesini olumlu karşılayarak, bu çabaların İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve bir Filistin devletinin kurulması için önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Toplantının Tarihleri

Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Suudi Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Hureyci, toplantının tarihleri ve detayları hakkında bilgi vermişti.

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