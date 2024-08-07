Suudi Arabistan'dan İran'a Eleştiri: Heniyye Suikastı Egemenlik İhlali

Suudi Arabistan'dan Sert Açıklamalar

Suudi Arabistan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran ziyaretinde uğradığı suikastın, İran'ın egemenliğini açıkça ihlal ettiğini duyurdu. Riyad yönetimi, bu tür olayların bölgesel barış ve güvenlik için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Yetkilisinden Açıklama

Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Hureyci, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Cidde'de düzenlenen toplantısında, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hureyci, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını ve İran’ın egemenliğine yönelik ihlalleri konuşmak üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

Hureyci, ayrıca İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarının ciddiyetinin farkında olduklarını vurguladı. Heniyye'nin suikastının, uluslararası hukuka aykırı bir durum olduğunu ve bölge güvenliğine ciddi zararlar verebileceğini kaydetti.

Filistin Meselesine Duyarlılık

Suudi Arabistan, Filistin meselelere karşı kararlı bir duruş sergileyerek, devletlerin egemenliğine yapılan her saldırıyı kesin bir dille kınamaktadır. Hureyci, "Hamas liderinin suikasta uğraması, ulusal güvenliğe büyük bir tehdit oluşturuyor" diyerek, devletlerin iç işlerine müdahaleye karşı olduklarını vurguladı.

Heniyye'nin Suikast Tarihi

İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı. Bu olay, bölgedeki gerilimleri daha da artıracak gibi görünüyor.