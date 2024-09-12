Suudi Arabistan'dan İsrail'in Gazze'deki Saldırısına Kınama

Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze'deki Saldırısını Kınadı

Suudi Arabistan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) okuluna düzenlediği saldırıyı güçlü bir şekilde kınadı.

Açıklama ve Talepler

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, İsrail'in Gazze'de yerinden olmuş Filistinlilerin yaşadığı El-Cauni Okulu'nu hedef almasının ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olmasının en kuvvetli şekilde kınandığı ifade edildi. Açıklamada, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve savunmasız sivillerin korunması gerektiği vurgulandı. İnsani Felaketin Sonlanması Gerekiyor

İsrail'in uluslararası yasaları ihlal etmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan insani felaketin bir an önce sona erdirilmesi çağrısı yapıldı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Cauni Okulu'nu bombaladığı belirtilirken, saldırıda aralarında çocuklar ve UNRWA çalışanlarının da bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ölü Sayısı ve Durum

İsrail'in 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda resmi verilere göre en az 41,118 Filistinli hayatını kaybetti. Bu sayı arasında 16,715 çocuk ve 11,308 kadın yer alıyor. Ayrıca, 95,125 kişi yaralanırken, enkaz altında binlerce kişinin olduğu kaydedildi. Hedef alınan hastane ve eğitim kurumları ile sivil altyapının da tahrip edildiği ifade ediliyor.