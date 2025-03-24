Suudi Arabistan'dan İsrail'in Gazze Üzerindeki Planlarına Sert Tepki

Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri zorla göç ettirecek özel birim kurma kararını kınadı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 23:11
Suudi Arabistan'dan İsrail'in Gazze Üzerindeki Planlarına Sert Tepki

Suudi Arabistan'dan Sert Kınama

Suudi Arabistan, İsrail güvenlik kabinesinin, Gazzelilerin zorla göç ettirilmesini "koordine etmek" amacıyla Savunma Bakanlığı bünyesinde yeni bir birim kurma kararını kınadı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu kararın Gazze Şeridi'nden Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine yönelik bir adım olduğunu vurgulandı.

Uluslararası Hukukun İhlali

Açıklamada ayrıca, Batı Şeria'daki 13 yasa dışı yerleşim biriminin meşrulaştırılmasına yönelik girişimlerin de kınandığı belirtildi. İsrail'in uluslararası hukuku ve uluslararası insani hukuku ihlal ettiği gözler önüne serilirken, Riyad, kalıcı ve adil bir barışın Filistin halkının meşru haklarını elde etmeden mümkün olmadığını ifade etti.

Başkent Doğu Kudüs Olan Bir Filistin Devleti

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, bu hakların Birleşmiş Milletler kararlarına uygun bir şekilde, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasıyla sağlanabileceği vurgulandı.

İsrail'in Yeni Biriminin Amaçları

İsrail Savunma Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamada, 22 Mart gecesi gerçekleştirilen güvenlik kabinesi toplantısında Gazze'deki Filistinlilerin sürgününe odaklanacak yeni bir birimin kurulması kararı alındığı duyuruldu. Bu yeni müdürlüğün, Filistinlilerin Gazze'den sürgünü için kara, deniz ve hava yoluyla geçişlerini koordine edeceği öne sürüldü.

Trump'ın Tartışmalı İfadeleri

Tel Aviv yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planlarını hayata geçirmek için "tüm imkanlarıyla çalıştığı" iddiasında bulundu. Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Gazze'yi "devralma" ve buradaki Filistinlilerin komşu ülkelerdeki yeni yerleşim yerlerine yerleştirileceğini öne sürmüştü.

Trump, Gazze'nin tamamen yıkım alanı haline geldiğini savunarak, Filistinlilerin bu durumdan kaçışına dair çözüm üretilmesini öne çıkarmıştı.

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