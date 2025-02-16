Suudi Arabistan'dan Lübnan'a UNIFIL Desteği

Suudi Arabistan, Lübnan'daki UNIFIL'e yönelik saldırılara karşı destek verdi ve güvenlik önlemlerinin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 13:44
Suudi Arabistan'dan Lübnan'a UNIFIL Desteği

Suudi Arabistan: Lübnan'ın UNIFIL'e Yönelik Saldırılara Mücadelesine Destek

Suudi Arabistan, Lübnan'da Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırılara karşı, kararlılıkla mücadele etmesine destek verdiğini bildirdi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan'ın, vatandaşlarının güvenliğine zarar veren girişimlerle mücadele için aldığı önlemlere ve UNIFIL'e düzenlenen saldırılarla kararlılıkla mücadele etmesine tam destek veriyoruz." ifadesine yer verildi.

Lübnan Yönetimine Güven

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam'ın bu bağlamda aldığı tedbirlere ve Lübnan ordusunun güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunan ulusal misyonuna güvendiği ve desteklediği vurgulandı.

Beyrut Havalimanı Güvenliği Teskilatı

Lübnan Başbakanı Selam, Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nın güvenliği konusunda ihlale izin vermeyeceklerini belirterek, UNIFIL'e yapılan saldırılar hakkında yasanın uygulanacağını ve olaya karışan herkesin yargılanacağını açıkladı.

Hizbullah Destekçileri ve Protestolar

Hizbullah destekçileri, 13 Şubat'ta Tahran'dan Beyrut'a uçuşların engellenmesi gerekçesiyle lastik yakarak Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yolunu trafiğe kapatmıştı. Lübnan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yolcuların, uçakların ve hava sahasının güvenliğini sağlamak için önlemler alındığı ve bu çerçevede bazı uçuşların 18 Şubat 2025 tarihine kadar geçici olarak yeniden planlanacağı bildirildi.

Dün akşam saatlerinde Hizbullah destekçileri, ellerinde bayraklarla BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) aracına ve personeline saldırıda bulunmuştu. UNIFIL'den yapılan açıklamada, saldırıda bir aracın yakıldığı ve bir komutan yardımcısının yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Lübnan İçişleri Bakanlığı, olaya ilişkin en az 25 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Hizbullah, İran'dan gelen uçakların Lübnan'a alınmadığı gerekçesiyle başlatılan eylemleri durdurma kararı almasına rağmen, destekçileri hâlâ eylemlerine devam etti. Lübnan ordusu, Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’na yürümeye çalışan Hizbullah destekçilerine müdahalede bulundu.

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