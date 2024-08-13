Suudi Arabistan'dan Mescid-i Aksa Baskınına Sert Tepki

Suudi Arabistan, Mescid-i Aksa'ya Yönelik Baskını Kınıyor

Suudi Arabistan, Mescid-i Aksa'ya yapılan son baskınları sert bir dille kınayarak, uluslararası topluma "İsrail'in ihlallerini durdurması" konusunda harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Fanatik Yahudiler Baskın Düzenledi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, aşırı sağcı siyasetçiler ve fanatik Yahudilerin, İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi üzerine açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrailli yetkililerin bu tür baskınlarını en güçlü şekilde kınanmıştır.

Dini Kutsallıklara Saygı Vurgusu

Açıklamada, dini kutsallara saygının önemine dikkat çekilerek, uluslararası hukukun ve Kudüs'ün tarihi statüsünün sürekli ihlal edilmesinin, dünyadaki Müslümanlar üzerinde yarattığı gerginliğe vurgu yapıldı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Suudi Arabistan, uluslararası topluma da İsrail'in uluslararası hukuka karşı işlediği ihlalleri durdurması için gereken adımları atma çağrısında bulundu.

Baskınların Boyutu

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, sabah saatlerinde 2250 kadar fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskına katıldığını bildirdi. Baskın esnasında bazı Yahudilerin Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği gözlemlendi.