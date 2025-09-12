Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun Katar'a Tehditlerine Sert Kınama

Suudi Arabistan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Katar'a yönelik tehdit içerikli açıklamalarını kınadı ve uluslararası topluma İsrail'in bölgedeki politikalarına karşı etkili önlem çağrısında bulundu.

Resmi kınama ve Katar'a destek

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Katar'a yönelik saldırgan tehditlerinin şiddetle kınandığı belirtildi. Açıklamada, Katar'ın kendi güvenliğini ve egemenliğini korumak için alacağı her türlü kararda tam destek vurgulandı.

Uluslararası çağrı

Açıklamada, uluslararası toplumun İsrailli yetkililerin saldırgan açıklama ve uygulamalarının, uluslararası hukuk ve normlara yönelik ciddi ihlaller oluşturduğu ve bölgedeki yıkıcı politikalara son vermek için etkili önlemler alması gerektiği kaydedildi.

Doha saldırısı ve kayıplar

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Netanyahu'nun tehditleri

Netanyahu, saldırıdan bir gün sonra 10 Eylül'de yaptığı açıklamada: "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle Katar'a tekrar saldırı tehdidinde bulundu.

11 Eylül'de ise Mossad ajanı Eli Cohen'in Suriye'de 1965'te yakalanarak idam edilmesinin yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Mesaj açık: Sığınacak yeriniz yok. Size ulaşamayacağımız hiçbir yer yok." diyerek Hamas liderlerini hedef alacaklarını yineledi.