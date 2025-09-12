Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun Katar'a Tehditlerine Sert Kınama

Suudi Arabistan, Netanyahu'nun Katar'a yönelik tehditlerini şiddetle kınadı ve uluslararası toplumdan İsrail'in yıkıcı politikalarına karşı adım atmasını istedi.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 21:06
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 21:06
Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun Katar'a Tehditlerine Sert Kınama

Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun Katar'a Tehditlerine Sert Kınama

Suudi Arabistan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Katar'a yönelik tehdit içerikli açıklamalarını kınadı ve uluslararası topluma İsrail'in bölgedeki politikalarına karşı etkili önlem çağrısında bulundu.

Resmi kınama ve Katar'a destek

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Katar'a yönelik saldırgan tehditlerinin şiddetle kınandığı belirtildi. Açıklamada, Katar'ın kendi güvenliğini ve egemenliğini korumak için alacağı her türlü kararda tam destek vurgulandı.

Uluslararası çağrı

Açıklamada, uluslararası toplumun İsrailli yetkililerin saldırgan açıklama ve uygulamalarının, uluslararası hukuk ve normlara yönelik ciddi ihlaller oluşturduğu ve bölgedeki yıkıcı politikalara son vermek için etkili önlemler alması gerektiği kaydedildi.

Doha saldırısı ve kayıplar

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Netanyahu'nun tehditleri

Netanyahu, saldırıdan bir gün sonra 10 Eylül'de yaptığı açıklamada: "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle Katar'a tekrar saldırı tehdidinde bulundu.

11 Eylül'de ise Mossad ajanı Eli Cohen'in Suriye'de 1965'te yakalanarak idam edilmesinin yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Mesaj açık: Sığınacak yeriniz yok. Size ulaşamayacağımız hiçbir yer yok." diyerek Hamas liderlerini hedef alacaklarını yineledi.

İLGİLİ HABERLER

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Geyve'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama
2
Bursa Orhangazi'de Yaya Kazası: Osman Tuna Yaralandı
3
Büyükşehirlerde İtfaiye Personeli Nüfusa Göre Artırıldı
4
3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı
5
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
6
Ağıralioğlu Bitlis'te: Anahtar Parti İl Başkanlığı Açıldı
7
Hakan Fidan İtalya IAI’de: 'Gazze gerçeklerini kabul etmek adil dünya için ilk adım'

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak