Suudi Arabistan'dan Netanyahu'ya Sert Tepki: Filistin Halkının Hakları Tartışmasızdır

Suudi Arabistan'dan Netanyahu'ya Sert Tepki

Suudi Arabistan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Suudi Arabistan, Filistin devleti istiyorsa kendi topraklarında kurabilir." sözlerine tepki gösterdi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, bu tür açıklamaların şiddetle kınandığını belirtti ve Filistin halkının topraklarındaki haklarının tartışmasız olduğunu vurguladı.

Filistin Halkının Haklarına Vurgu

Bakanlık, Netanyahu'nun Filistin halkını yerinden etme çağrılarını reddettiğini ve bu tür açıklamaların işgalci İsrail'in Gazze'de artan suçlarını örtbas etmeye yönelik bir çaba olduğunun altını çizdi. Filistin halkının tarihsel, duygusal ve hukuki bağlarla topraklarına sahip olduğu, ayrıca Filistin'in haklarının kimse tarafından gasbedilemeyeceği belirtildi.

İsrail'in Barışa Karşı Tutumu

Açıklamada, aşırı düşüncelerin İsrail'in barışa karşı olan tutumu ile Arap ülkelerinin barışa yönelik önerilerini reddetmesinin bir yansıması olduğu ifade edildi. Suudi Arabistan, Filistin halkına yönelik sistematik zulmün 75 yılı aşkın süredir devam ettiğine dikkat çekti.

Barış İçin İki Devletli Çözüm Vurgusu

Son olarak, açıklamada Filistin halkının haklarının hiçbir zaman kaybolmayacağı ve barışın ancak iki devletli çözüm ve karşılıklı anlayışla sağlanabileceği vurgulandı.

Netanyahu, 7 Şubat'ta resmi ziyaret için bulunduğu Washington'da yaptığını açıkladığı sözlerle Suudi Arabistan'ı hedef almıştı. Suudi Arabistan’ın, bağımsız Filistin devleti için normalleşme şartı sunduğu yönündeki görüşü sorulan Netanyahu, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. (Suudi Arabistan) Geniş topraklara sahipler." ifadesini kullanmıştı.