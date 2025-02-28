Suudi Arabistan'dan Sudan'a Şok Açıklama: Paralel Hükümeti Reddettik

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da "paralel bir hükümet" kurulması yönünde yapılan çağrıları açıkça reddetti. Bakanlık, bu tür adımların gayrimeşru olduğunu vurgulayarak, Sudan'ın birliğini tehdit eden her türlü girişimi kabul etmediğini belirtti.

Açıklamada, “Suudi Arabistan, Sudan halkının iradesini yansıtmayan ve resmi kurumların dışındaki herhangi bir adımı reddetmektedir. Bu, paralel hükümet kurma çağrılarını da kapsamaktadır.”

Sudan'ın güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğüne olan desteğinin sürekli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Sudanlı taraflara ülkelerinin çıkarlarını her türlü grubun çıkarlarının önünde tutma çağrısı yapıldı.

Buna ek olarak, Suudi Arabistan'ın 11 Mayıs 2023'te imzalanan Cidde Bildirgesi çerçevesinde, Sudan'daki savaşın durdurulması ve barışın sağlanması için tüm çabalarını sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Kenya'nın ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmanın 22 aydır sürmesi dolayısıyla bazı siyasi güçler ve silahlı grupların toplantılarına ev sahipliği yapmasını kınadı. Bakanlık bu durumu, “Sudan'a karşı düşmanca bir hamle” olarak nitelendirdi.

Kenya'da toplanan gruplar ise HDK'nin kontrol ettiği yerlerde hükümet kurmak amacıyla siyasi bir bildiri imzalayarak, önemli bir adım atmaya çalıştı. Ancak Sudan hükümeti bu girişimi, iyi komşuluk kurallarına aykırı olarak değerlendirdi.

Kenya Dışişleri Bakanlığı ise yapılan görüşmelerin, Afrika Birliği, IGAD ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların destekle yürütülen bölgesel çabaların bir parçası olduğunu öne sürdü.

Sudan'daki Çatışmalar ve Son Durum

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında, askeri reformlar ve entegrasyon konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar sürüyor. Birleşmiş Milletler, bu çatışmalar sonucunda 20 binden fazla can kaybı yaşandığını ve 3,5 milyondan fazla kişinin ülkeyi terk ettiğini bildirdi.

9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edilirken, 25 milyondan fazla insan insani yardıma muhtaç durumda. Tüm çözüm girişimlerinin başarısız olması, savaşın çözümü adına büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor.

Ordu Saldırı Pozisyonuna Geçti

Sudan ordusu, 26 Eylül 2024 tarihinde başkent Hartum'un batısındaki Umdurman bölgesinde kontrollü bir saldırı başlatarak, savunma pozisyonundan saldırıya geçmiş durumda. Ordunun, başkent ve çevresindeki stratejik bölgelerde ilerlemeler kaydettiği bildiriliyor.

Hartum, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve uluslararası havalimanına ev sahipliği yaparken, Hızlı Destek Kuvvetleri şehrin doğu ve güney mahallelerinde etkinliğini sürdürüyor.