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Suudi Arabistan'dan Üst Düzey Heyet, Suriye'nin Yeni Lideriyle Görüştü

Suudi Arabistan, Suriye'nin yeni yönetim lideri Ahmed eş-Şera ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 10:07
Suudi Arabistan'dan Üst Düzey Heyet, Suriye'nin Yeni Lideriyle Görüştü

Suudi Arabistan'dan Suriye'ye Kritik Ziyaret

Suudi Arabistan'dan gelen üst düzey bir heyetin, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile bir araya geldiği bildirildi. Al Arabiya televizyonunun haberine göre, Suudi Arabistan Kraliyet Divanı Müsteşarı önderliğindeki heyet, Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti.

Görüşmenin Detayları

Heyetin Şam ziyaretinde, yönetim lideri Şera ile gerçekleştirdiği görüşmenin detayları paylaşıldı. Şera'nın Suudi Arabistan ile ilgili daha önce sarf ettiği sözler dikkat çekici bulundu. Söz konusu ziyarette, Şera, Suudi Arabistan ile Suriye arasında birçok kesişim noktasının bulunduğunu vurguladı.

Ancak, Suudi Arabistan resmi makamlarından bu ziyarete dair herhangi bir açıklama yapılmadığı belirtildi.

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