Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Filistin Devleti Kurulmadan Orta Doğu Barışı Sağlanamaz

Filistin Devletinin Kurulması, Orta Doğu’da Barışın Anahtarı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Orta Doğu'daki çatışmaların çözüm yolunun Filistin devletinin kurulmasından geçtiğini belirtti. Riyad’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Ortak Zirvesi sonrasında konuşan Al Suud, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ve İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile birlikte basın toplantısı gerçekleştirdi.

Uluslararası Toplumun Başarısızlığı

Al Suud, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların devam etmesinin tüm uluslararası toplumu başarısız kabul ettiğini dile getirdi. Filistin devletinin tanınmanın hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Al Suud, “Orta Doğu'daki çatışmanın çözümü, Filistin devletinin kurulmasından geçiyor.” ifadelerini kullandı.

Barış ve Yardımlar İçin Zemin Oluşturmak

Zirvenin bölgedeki gerilimi yatıştırmayı amaçladığını ve kalıcı barış için çözümler bulunduğunu söyleyen Al Suud, Gazze'ye ulaşan yardımların önündeki kısıtlamaların kaldırılmasının önemine değindi. Ayrıca, ateşkes sağlanması ve tedbirlerin koordine edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Al Suud, “Uluslararası toplumun İsrail’in Gazze'de işlediği suçlarla ilgili gerçeği unutmasına izin vermemeliyiz.” diyerek, uluslararası toplumu Gazze'de yaşananlar konusunda dikkatli olmaya çağırdı. Arap ve İslam ülkelerinin Gazze’deki duruma tepkili olduğuna dikkat çeken Al Suud, İsrail'in mevcut durumu değiştirme çabalarına karşı durulması gerektiğini savundu.

İsrail’in Saldırıları ve Gündemi

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırıların sadece güvenlik amaçlı olmadığına vurgu yapan Al Suud, bu eylemlerin daha büyük bir gündemi olduğunu öne sürdü. Filistin yönetimini destekleme konusunda Arap ve İslam ülkeleri arasındaki kararlılık da dikkat çekti.

Tarihi Karar: İsrail’in BM Üyeliği

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, zirvenin İsrail'in BM üyeliğinin dondurulması yönünde alınan kararını tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Ebu Gayt, “Filistin halkı haklarını güvence altına almayı başaracak ve iki devletli çözüm kaçınılmaz olarak gelecektir.” sözlerini ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.