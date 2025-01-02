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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Suriye Geçici Hükümeti ile Görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suriye Geçici Hükümeti yetkilileriyle Riyad'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 22:13
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Suriye Geçici Hükümeti ile Görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Suriye Geçici Hükümeti ile Görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Riyad'ı ziyaret eden Suriye Geçici Hükümeti yetkilileriyle kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, görüşmede Esaad Hasan Şeybani (Dışişleri Bakanı), Murhef Ebu Kasra (Savunma Bakanı) ve Anas Hattab (Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı) yer aldı.

Görüşmenin Ayrıntıları

Buluşmada, Suriye’deki mevcut durum ve sarf edilen çabalar detaylı bir şekilde ele alınırken, Faysal bin Ferhan, ülkenin güvenliği ve istikrarını sağlama hedeflerine yönelik destek verme kararlılığını yineledi. Bin Ferhan, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Gelecek Vizyonu

Bunun yanı sıra, görüşmede Suriye'de güvenlik, istikrar ve refah dolu bir geleceğe ulaşma olanakları, devlet kurumlarının korunması ve ülkenin Arap-İslam dünyasındaki statüsünü yeniden kazanma konuları konuşuldu.

Geçici Hükümetin yetkilileri, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın daveti üzerine Riyad'a geldiler.

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