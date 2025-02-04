Suudi Arabistan Gazze'de Kalıcı Ateşkes Destekliyor

Suudi Arabistan, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının güçlendirilmesi ve bölgeye insani yardımların ulaştırılmasına yönelik çabaları desteklediğini açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında Riyad'da gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında, bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi.

Toplantıda, 1 Şubat'ta Kahire'de düzenlenen Altılı Arap İstişare Toplantısı'nın ardından yayımlanan bildirinin Gazze'deki ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi ve acil insani yardımların artırılması yönündeki çabaları desteklediği vurgulandı. Ayrıca, yerinden edilen Filistinlilerin Gazze'deki topraklarına geri dönüşlerinin zorunlu olduğu ifade edildi.

Bununla birlikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi planına karşı Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Filistin dışişleri bakanları bir ortak yazılı açıklama yaptı.

Toplantıya katılan ülkelerin temsilcileri, Orta Doğu'da iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı bir barış sağlanması amacıyla ABD Başkanı Trump ve yönetimi ile işbirliği yapmaya istekli olduklarını belirtirken, katılımcılar Filistinlilerin temel haklarına yönelik ihlallerin reddedilmesi konusunda da mutabakata vardıklarını ifade etti.