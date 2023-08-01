Suudi Arabistan ile yeni enerji anlaşmaları için düğmeye basıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanında Körfez ülkelerinden ciddi bir ilgi gördüğünü açıkladı. Suudi Arabistan, BAE ve Katar ile önemli enerji işbirliklerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bakan Bayraktar, Suudi Arabistan'ın özellikle yenilenebilir enerji projelerine olan ilgisine dikkat çekerek, 4-5 bin megavatlık yenilenebilir enerji projesine yönelik ilgilerini aktardı. Bu girişimlerle birlikte Türkiye'nin çevre ülkelerle bölgesel işbirliğini geliştirmeyi amaçladığı da belirtildi.



3 BİN 500 MEGAVAT GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMI





Öte yandan, BAE ile 50,7 milyar dolarlık bir anlaşma seti bulunduğunu ve bunun 29,7 milyar dolarlık kısmının enerji projelerinden oluştuğunu ifade eden Bakan Bayraktar, özellikle yenilenebilir enerji, rüzgar, güneş ve deniz üstü rüzgar enerjisi projelerinin ağırlıklı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin enerji stratejileri de açıklığa kavuştu. Bakan Bayraktar, 2035 yılına kadar her yıl 3 bin 500 megavat güneş ve 1500 megavat rüzgar enerjisi yatırımı hedefi olduğunu dile getirdi. Bu projelerin hayata geçirilmesiyle, Türkiye'nin enerji üretim kapasitesinin önemli ölçüde artacağı ve iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım atılacağı vurgulandı.

Akkuyu Nükleer Santrali'nin statüsünün nükleer tesis olarak kazanılması ve 2024 yılında ilk elektriğin üretilmesi planı da değerlendirildi. Ayrıca, yeni nükleer enerji projeleri için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Trakya projesi için Çin Halk Cumhuriyeti ile görüşmelerin olgunluk seviyesine ulaştığı, Sinop projesi için Rosatom ile çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Küçük modüler reaktörler konusunda ABD ve İngiltere ile işbirliği için de değerlendirmeler yapıldığı bilgisi verildi.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2053'te karbon nötr olma hedefine dair de açıklamalarda bulunarak, "Kaynakta ve teknolojide net ihracatçı bir Türkiye" hedefini paylaştı.

Böylece, Türkiye'nin enerji sektöründeki gelişmeleri ve uluslararası işbirlikleri ile geleceğe yönelik stratejileri haber diline uygun şekilde özetlenmiş oldu.

Yenilenebilir enerji alanında yapılan projeler, çevreci ve sürdürülebilir enerji üretimi hedefine katkıda bulunarak iklim değişikliğiyle mücadeleye önemli bir destek sağlayacak. Bu doğrultuda, Türkiye'nin 5 bin megavatlık yenilenebilir enerji yatırım hedefi, ülkenin enerji potansiyelini daha da güçlendirecek ve enerji arz güvenliğine katkı sunacak.



Nükleer enerji projeleri de Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi. Akkuyu Nükleer Santrali'nin 2024 yılında faaliyete geçmesiyle birlikte Türkiye, nükleer enerji alanında önemli bir kapasiteye sahip olacak. Ayrıca, Trakya ve Sinop projeleri gibi gelecekte hayata geçirilecek nükleer enerji projeleri, enerji sektöründeki çeşitliliği arttıracak ve enerji arz güvenliğini sağlayacak.